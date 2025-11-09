11.11 AliExpress : ces 3 produits stars vont s’arracher dès minuit, préparez-vous !

Le 11.11 AliExpress démarre bientôt : 9 jours de promotions jusqu’à -60 %. Trois offres se démarquent déjà, un aspirateur Roborock, un mini PC BMAX et une trottinette SUNNIGOO, mais il faudra être prêt à minuit pour en profiter.

Attention, le Top Départ du 11.11 approche ! Du 11 au 19 novembre, AliExpress va en effet lancer son célèbre Festival 11.11 avec des remises allant jusqu’à -60 % sur des milliers de produits. L’événement est mondial, mais les meilleurs codes et stocks partent en quelques heures.

Vous voulez profiter des meilleures offres ? Préparez votre panier dès maintenant et validez vos achats dès 00h01 le 11 novembre. Comme le 11 tombe un jour férié, vous aurez tout le temps d’en profiter sans stress.

Notre Top 3 des offres à mettre dès maintenant dans votre panier

Et pour vous aider à vous préparer, on a déjà sélectionné 3 offres à mettre dès maintenant dans votre panier pour le valider le 11.11 :

Roborock Qrevo Pro : le robot laveur intelligent à prix record

Le Roborock Qrevo Pro passe à 478,76 euros au lieu de 563,76 euros avec le code S11FR85. Conçu pour un nettoyage automatique complet, il aspire, lave et sèche ses serpillières après chaque cycle. Son système de cartographie 3D, sa détection d’obstacles et son application ultra intuitive en font un allié redoutable pour garder vos sols impeccables, même quand vous n’êtes pas chez vous. Une remise rare sur un modèle aussi complet.

Mini PC BMAX B10 Pro : puissance compacte pour le télétravail

Le BMAX B10 Pro s’affiche à 322,25 euros au lieu de 382,25 euros avec le code S11FR60. Derrière son format mini se cache un vrai concentré de performances : processeur Intel Core i5, 16 Go de RAM et SSD rapide pour un démarrage éclair. Il est parfait pour le travail, la bureautique ou le streaming 4K, tout en prenant à peine de place sur un bureau. Le bon plan idéal pour upgrader son setup sans se ruiner.

Trottinette électrique SUNNIGOO X7 : liberté urbaine à petit prix

Enfin, la SUNNIGOO X7 chute à 467,17 euros au lieu de 552,17 euros avec le code S11FR85. Elle offre jusqu’à 40 km d’autonomie et une vitesse maximale de 25 km/h, de quoi se déplacer facilement en ville sans dépendre des transports. Son cadre pliable en aluminium et son écran LCD font d’elle une trottinette pratique, solide et agréable à conduire.

Les codes promo à copier et les autres offres du 11.11

Dès le 11.11 à 00h01, vous pourrez utiliser les codes suivants sur presque tout le site AliExpress :

S11FR03 pour 3 euros dès 15 euros d’achat

pour 3 euros dès 15 euros d’achat S11FR05 pour 5 euros dès 29 euros

pour 5 euros dès 29 euros S11FR12 pour 12 euros dès 69 euros

pour 12 euros dès 69 euros S11FR20 pour 20 euros dès 129 euros

pour 20 euros dès 129 euros S11FR40 pour 40 euros dès 249 euros

pour 40 euros dès 249 euros S11FR60 pour 60 euros dès 369 euros

pour 60 euros dès 369 euros S11FR75 pour 75 euros dès 469 euros

pour 75 euros dès 469 euros S11FR85 pour 85 euros dès 549 euros

En plus des remises massives, AliExpress propose des surprises quotidiennes dans son appli : “Secouez et gagnez” pour tenter des cadeaux gratuits ou codes mystère. Vous pouvez aussi bénéficier d’une réduction jusqu’à 33 euros avec PayPal, y compris en paiement en 4 fois.

Le compte à rebours est lancé. Préparez votre panier, copiez vos codes et connectez-vous à minuit pile : les offres les plus folles ne dureront que quelques heures.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.