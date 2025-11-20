Les AirPods Pro 3 sont à prix cassé pour le Black Friday : voici la meilleure offre sur les écouteurs Apple

Alors qu'on les retrouve très rarement en promo, les AirPods Pro 3 voient leur prix chuter pendant le Singles Day. Les écouteurs d'Apple profitent d'une double réduction, dont un code promo valable seulement aujourd'hui.

Je profite de ce bon plan

Les AirPods Pro 3 ont été lancés en septembre à 249,99 €. Ils sont depuis figés à ce prix quasi-indéboulonnable, mais grâce au Black Friday, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle sur les derniers écouteurs d'Apple qui passent ainsi à 234,99 € chez Cdiscount.

Pour profiter de cette réduction, n'oubliez pas de renseigner le code promo 15DES129. Les AirPods Pro 3 tombent ainsi à leur prix le plus bas, hors place de marché. Notez que les écouteurs Apple sont vendus et expédiés par Cdiscount.

AirPods Pro 3 : à peine lancés, et déjà une belle réduction

Les AirPods Pro 3 sont les meilleurs écouteurs Apple du moment. Lancés au même moment que la série iPhone 17, ils succèdent à la deuxième génération, trois ans après leur sortie. Plusieurs améliorations sont à noter, dont l'intégration d'un capteur de fréquence cardiaque : une première pour des AirPods, sachant que cette fonctionnalité est traditionnellement réservée aux Apple Watch.

Cette fonction associée à l'amélioration de la tenue dans les oreilles rend les AirPods Pro 3 encore plus pratiques pour les sportifs. Ils pourront suivre leur fréquence cardiaque ainsi que les calories brûlées depuis l'application Forme.

La réduction de bruit active des AirPods Pro 3 est par ailleurs deux fois plus efficace que celle des AirPods Pro 2. Comme autre nouveauté, ils proposent désormais de la traduction/interprétation vocale en temps réel. Cette fonctionnalité brise la barrière linguistique en permettant aux utilisateurs qui parlent des langues différentes de se comprendre. Si votre interlocuteur n'a pas d'AirPods, il pourra vous écouter grâce au haut-parleur de votre iPhone.

Je profite de ce bon plan

Enfin, les AirPods Pro 3 offrent une autonomie allant jusqu'à 8 heures en une charge (avec ANC) et jusqu’à 10 heures sans réduction de bruit. Avec le boîtier de charge, cette autonomie peut aller jusqu'à 24 heures.