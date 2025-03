Les AirPods 4 sont en promotion chez Amazon. À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, les derniers écouteurs sans fil de la marque Apple bénéficient d'une réduction non négligeable de presque 15 % par rapport à leur prix de vente conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le coup d'envoi des Ventes Flash de Printemps d'Amazon sera donné dans quelques heures, le célèbre site e-commerce propose une offre promotionnelle sur les AirPods 4 sans ANC. Lancés par Apple au prix de vente conseillé de 149 euros, les écouteurs sans fil de la firme de Cupertino voient leur tarif baisser à 129 euros sur le site Amazon.

Cela représente une remise immédiate de près de 15 % de la part du marchand. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Similaires au design des AirPods Pro 2, les Apple AirPods 4 possèdent des commandes tactiles pour contrôler la musique et gérer vos appels téléphoniques. On peut aussi trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3, diverses technologies audio, une puce H2, et une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau grâce à la norme IP54.

Concernant l'autonomie, les écouteurs sans fil sont utilisables pendant 5 heures par charge. Ils sont fournis avec un boîtier de chargement qui assure une utilisation de 30 heures et qui peut être chargé en USB-C (ou grâce à une solution sans fil). Pour plus d'informations sur les écouteurs sans fil, découvrez ou redécouvrez notre article consacré au test des Apple AirPods 4.