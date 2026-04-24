Assassin’s Creed Black Flag Resynced : les configurations PC dévoilées, le DLSS et le FSR deviennent essentiels

Dans la foulée de la présentation officielle du jeu, Ubisoft a dévoilé les configurations PC recommandées pour jouer à Assassin's Creed Black Flag Resynced. S'il y a une chose à retenir, c'est que nous sommes définitivement dans l'ère de l'upscaling.

black flag resynced

Ça y est, le remake d'Assassin's Creed Black Flag s'est enfin montré aux yeux du monde. Lors d'une longue présentation tenue hier, Ubisoft a mis un terme aux innombrables fuites dont Resynced a fait l'objet. Les joueurs se préparent désormais à rechausser les bottes d'Edward Kenway, l'un des personnages les plus appréciés de la série, le 9 juillet prochain. Et comme pour toutes les sorties AAA très attendues, une question brûle les lèvres des joueurs PC.

Faudra-t-il se munir d'un PC de guerre pour faire tourner le jeu ? Dans le cas de Black Flag Resynced, bonne nouvelle, la réponse est non. En revanche, il faut bien le reconnaître, si votre machine est vieillissante, vous pourrez difficilement prétendre à une résolution et une fréquence d'images élevées, ce qui ne vous empêchera pas de de profiter du jeu en sacrifiant quelque peu les graphismes.

Sur le même sujet — Le prochain Assassin’s Creed ne sera pas comme les autres si l’on en croit ces fuites

Voici la configuration PC recommandée pour jouer à Black Flag Resynced

Ce qu'il faut toutefois retenir de ses configurations recommandées, c'est bien qu'Ubisoft se repose entièrement sur les technologies d'upscaling pour faire tourner correctement son jeu. L'éditeur le reconnaît lui-même : les performances affichées ne sont atteignables (avec le matériel recommandé) qu'en activant le DLSS ou le FSR. La chose n'a plus rien d'étonnante à ce stade, mais elle cimente l'idée selon laquelle les cartes graphiques n'embarquant pas d'upscaling se rapprochent dangereusement de l'obsolescence.

black resynced pc config

Configuration minimale (1080p, 30 FPS) :

  • Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go ou Intel Arc A580 8 Go
  • RAM : 16 Go
  • Stockage : 65 Go (SSD)
  • Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Configuration recommandée (1080p, 60 FPS) :

  • Processeur : Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3060 12 Go ou AMD Radeon RX 6600 XT 8 Go ou Intel Arc B580 12 Go
  • RAM : 16 Go
  • Stockage : 65 Go (SSD)
  • Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Configuration haute (2K, 60 FPS) :

  • Processeur : Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X
  • Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go
  • RAM : 16 Go
  • Stockage : 65 Go (SSD)
  • Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Configuration extrême (2K, 60 FPS) :

  • Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5700X3D
  • Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4090 24 Go ou AMD Radeon RX 7900 XT 24 Go
  • RAM : 16 Go
  • Stockage : 65 Go (SSD)
  • Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

eSIM pour le Maroc : ne galérez plus jamais avec l’internet mobile en voyage avec Ubigi

Au Maroc, le roaming avec votre forfait français peut vite tourner au cauchemar. Ubigi propose une eSIM qui vous connecte sur les meilleurs réseaux du pays, dès l’atterrissage et sans…

Mars Express dévoile un phénomène étonnant qui transforme la surface de la planète rouge

De nouvelles images de la sonde européenne Mars Express dévoilent une plaine martienne en pleine transformation. La comparaison avec des clichés pris dans les années 1970 révèle un changement bien…

Adieu, Microsoft Gaming : Xbox revient à ses racines et promet une révolution centrée sur les joueurs

Asha Sharma compte bien incarner la révolution dont Microsoft Gaming a besoin pour survivre Et justement, une de ses premières mesures est de se débarrasser de cette nomenclature héritée de…

Microsoft envisagerait un Xbox Game Pass “à la carte”, donc moins cher ?

D’après une source généralement bien informée, Microsoft souhaite ajouter une nouvelle offre Xbox Game Pass plus souple pour les joueurs. Voyons quelle forme elle pourrait prendre exactement. Longtemps considérée comme…

Bouygues Telecom commence en douce à appliquer sa hausse annuelle à certains abonnés Bbox

Bouygues Telecom commence à appliquer sa clause d’indexation annoncée pour 2027. Certaines factures Bbox affichent déjà une nouvelle ligne qui alourdit le total mensuel. Les abonnés concernés découvrent la mauvaise…

Pixel 11 Pro Fold : Google vient-il de dévoiler ses coloris par accident avec Android 17 QPR1 ?

Les versions bêta des systèmes d’exploitation révèlent parfois bien plus que les fonctionnalités à venir. Elles recèlent parfois des indices sur les futurs produits sur lesquels leur version stable tournera….

Nothing veut bannir le clavier virtuel de ses smartphones : tout à la voix !

Nothing lance Essential Voice, une nouvelle fonctionnalité qui a pour ambition d’inciter les utilisateurs à abandonner le clavier pour privilégier leur voix. Nothing est bien occupé en ce moment. La…

L’iPhone pliable fait tout petit à côté de l’iPhone 18 Pro Max

Une photo montrant l’iPhone pliable (Fold, Ultra ?), l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone 18 Pro nous permet de nous faire une idée du format et des dimensions du nouvel…

Une application SNCF Connect arrive sur ChatGPT, voici à quoi elle sert

SNCF Connect lance son application sur ChatGPT. L’IA doit aider les utilisateurs à trouver le trajet qui leur convient et obtenir des informations détaillées sur les options de transport. SNCF…

IA

Assassin’s Creed Black Flag Resynced présente son gameplay en vidéo, Ubisoft annonce sa date de sortie et son prix

Ubisoft a présenté en détails Assassin’s Creed Black Flag Resynced, le remake d’AC 4. Améliorations de gameplay, graphismes remis au goût du jour, voici ce qu’on en retient. Objet de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.