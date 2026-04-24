Assassin’s Creed Black Flag Resynced : les configurations PC dévoilées, le DLSS et le FSR deviennent essentiels

Dans la foulée de la présentation officielle du jeu, Ubisoft a dévoilé les configurations PC recommandées pour jouer à Assassin's Creed Black Flag Resynced. S'il y a une chose à retenir, c'est que nous sommes définitivement dans l'ère de l'upscaling.

Ça y est, le remake d'Assassin's Creed Black Flag s'est enfin montré aux yeux du monde. Lors d'une longue présentation tenue hier, Ubisoft a mis un terme aux innombrables fuites dont Resynced a fait l'objet. Les joueurs se préparent désormais à rechausser les bottes d'Edward Kenway, l'un des personnages les plus appréciés de la série, le 9 juillet prochain. Et comme pour toutes les sorties AAA très attendues, une question brûle les lèvres des joueurs PC.

Faudra-t-il se munir d'un PC de guerre pour faire tourner le jeu ? Dans le cas de Black Flag Resynced, bonne nouvelle, la réponse est non. En revanche, il faut bien le reconnaître, si votre machine est vieillissante, vous pourrez difficilement prétendre à une résolution et une fréquence d'images élevées, ce qui ne vous empêchera pas de de profiter du jeu en sacrifiant quelque peu les graphismes.

Sur le même sujet — Le prochain Assassin’s Creed ne sera pas comme les autres si l’on en croit ces fuites

Voici la configuration PC recommandée pour jouer à Black Flag Resynced

Ce qu'il faut toutefois retenir de ses configurations recommandées, c'est bien qu'Ubisoft se repose entièrement sur les technologies d'upscaling pour faire tourner correctement son jeu. L'éditeur le reconnaît lui-même : les performances affichées ne sont atteignables (avec le matériel recommandé) qu'en activant le DLSS ou le FSR. La chose n'a plus rien d'étonnante à ce stade, mais elle cimente l'idée selon laquelle les cartes graphiques n'embarquant pas d'upscaling se rapprochent dangereusement de l'obsolescence.

Configuration minimale (1080p, 30 FPS) :

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go ou Intel Arc A580 8 Go

Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go ou Intel Arc A580 8 Go RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 65 Go (SSD)

65 Go (SSD) Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Configuration recommandée (1080p, 60 FPS) :

Processeur : Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3060 12 Go ou AMD Radeon RX 6600 XT 8 Go ou Intel Arc B580 12 Go

Nvidia GeForce RTX 3060 12 Go ou AMD Radeon RX 6600 XT 8 Go ou Intel Arc B580 12 Go RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 65 Go (SSD)

65 Go (SSD) Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Configuration haute (2K, 60 FPS) :

Processeur : Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go

Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 65 Go (SSD)

65 Go (SSD) Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Configuration extrême (2K, 60 FPS) :