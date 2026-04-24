Mars Express dévoile un phénomène étonnant qui transforme la surface de la planète rouge

De nouvelles images de la sonde européenne Mars Express dévoilent une plaine martienne en pleine transformation. La comparaison avec des clichés pris dans les années 1970 révèle un changement bien visible. La planète rouge se montre beaucoup plus active qu'on ne le pensait.

L'exploration de Mars mobilise plus que jamais les agences spatiales du monde entier. Chaque mission renvoie de nouvelles données qui affinent notre compréhension de la planète rouge. Le rover Curiosity vient encore d'y détecter des molécules organiques liées à l'origine de la vie. À côté de ces analyses chimiques, l'observation directe de la surface martienne réserve aussi son lot de surprises.

C'est ce que démontre la sonde Mars Express, en orbite autour de la planète rouge depuis 2003. L'engin de l'Agence spatiale européenne a capturé en novembre 2024 de nouvelles images d'une vaste plaine du nord martien. La comparaison avec des clichés bien plus anciens, pris par les sondes américaines Viking en 1976, révèle des modifications inattendues du paysage.

Mars Express montre que la plaine d'Utopia Planitia change de visage en quelques décennies

La zone observée s'appelle Utopia Planitia. Cette plaine de 3 300 kilomètres de large résulterait d'un impact survenu il y a plus de quatre milliards d'années. La Chine y a posé son rover Zhurong en 2021. L'engin avait alors découvert des sédiments côtiers, preuve qu'une vaste mer recouvrait autrefois la région. Aujourd'hui encore, de la glace et du permafrost persistent sous la surface. Mais l'élément le plus frappant des nouvelles images concerne une matière sombre étalée sur la plaine. Il s'agit de cendres volcaniques anciennes, riches en olivine et en pyroxène. Sur les clichés Viking de 1976, ces cendres couvraient une zone limitée. Cinquante ans plus tard, elles se sont étendues sur de bien plus larges portions du terrain. Selon les chercheurs de l'Agence spatiale européenne, le vent déplace ces cendres ou érode la couche claire au-dessus.

Cette observation prouve que Mars n'est pas une planète figée comme la Lune. Sa surface évolue à un rythme bien plus rapide que prévu, sous l'effet du vent et des changements climatiques. Les images dévoilent aussi des grabens, ces longues failles pouvant atteindre 20 kilomètres de long et 2 kilomètres de large. Certaines fractures seraient même liées à la disparition de l'ancienne mer d'Utopia Planitia. De quoi rappeler que la planète rouge garde encore beaucoup de secrets à livrer.