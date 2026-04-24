Mort du Soleil : de géante rouge à naine blanche, des scientifiques auraient enfin trouvé le chaînon manquant

On sait que dans sa fin de vie, qui devrait intervenir dans près de 5 milliards d’années, notre Soleil va passer par deux phases successives : celle de géante rouge, puis celle de naine blanche. Toutefois, les scientifiques ignoraient le rôle exact du magnétisme dans cette transition. Mais une récente étude aurait enfin trouvé la clé du passage de l’un à l’autre – et cela remettrait en question les modèles établis.

Pole sud Soleil
Crédits : 123RF

Toutes les étoiles ne meurent pas dans un bouquet final spectaculaire comme les supernovas, d’autres ont des fins plus humbles. Notre Soleil, du fait de sa masse, appartiendra à la seconde catégorie. On sait déjà qu’il passera, d’ici 5 milliards d’années environ, par plusieurs phases.

Pendant une période relativement courte (1 milliard d’années), il deviendra une géante rouge – cela correspond au moment où le noyau s’effondre à cause de l’épuisement des réserves d’hydrogène et que les couches externes de l’étoile gonflent pour atteindre jusqu’à près de 100 fois sa largeur initiale. À ce stade, il pourra avaler les planètes rocheuses du Système solaire, dont la Terre, jusqu’à l’orbite de Mars.

Puis arrivera la phase finale : les couches externes refroidiront et se disperseront pour former une nébuleuse de matière auréolant le noyau exposé. C’est la phase de naine blanche. Mais jusqu’à présent, les scientifiques ignoraient le rôle du magnétisme dans le passage de l’un à l’autre stade. Une récente recherche, récemment parue dans la revue Astronomy & Astrophysics, aurait trouvé la clé.

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Une étude aurait trouvé le lien qui relie les deux étapes de la mort stellaire

Les scientifiques ont découvert du magnétisme fossilisé sur des naines blanches. Mais ils ont également mesuré les oscillations des géantes rouges afin d’étudier leur intérieur – c’est l’astérosismologie. C’est ainsi qu’ils ont découvert que leur cœur présentait des champs magnétiques.

S’ils ont procédé à ces relevés, c’était pour étayer ou infirmer une théorie qui relierait, selon l’équipe de chercheurs, les phases de géante rouge et de naine blanche – bien que ce modèle ait été mis au ban ces dernières années. Cette théorie, c’est celle du champ fossile. Selon elle, les champs magnétiques se forment de manière précoce dans la vie d’une étoile et survivent à ses différents stades pour finalement se révéler des milliards d’années plus tard sur les naines blanches sous la forme de champs fossiles.

Champ magnétique Soleil
Crédits : NASA/SDO/AIA/LMSAL

Et cette découverte leur a justement permis de développer ce modèle, comme le soulignent nos confrères de Space.com. Selon les scientifiques, la dispersion des couches externes laisse des propriétés distinctives à la surface du noyau exposé. Et c’est l’évolution de l’étoile qui modèlerait la forme du champ magnétique. Ainsi, ses lignes de forces ne se focaliseraient pas sur un seul point, mais arboreraient une structure segmentée – un peu à l’image d’un ballon de basket.

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Cette découverte défie les modèles établis, mais des inconnues restent à éclaircir

Si cela nous éclaire quelque peu sur le sort réservé au Soleil, certaines inconnues demeurent. Par exemple, on ne sait pas encore si son cœur est magnétique – et si les prédictions actuelles penchent davantage vers la négative, ce ne serait pas la première fois que des modèles établis seraient remis en question par une découverte.

Et si jamais il s’avérait magnétique, cela changerait tout : sa durée de vie pourrait en être rallongée puisque l’hydrogène de ses couches externes pourrait, hypothétiquement, être dragué vers l’intérieur pour permettre à son noyau de brûler plus longtemps.


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