Cette MG à zéro étoile aux crash-tests vient de prendre feu garée dans un parking

Une MG5 a pris feu dans la nuit, garée et inoccupée, sans faire de victime. Pour un modèle qui traîne déjà l'un des pires bilans sécurité du marché, l'incident est loin d'être anodin.

Les constructeurs automobiles chinois font face à une attention croissante sur la sécurité de leurs modèles. La multiplication des programmes d'évaluation indépendants et des incidents sur la voie publique a accentué les préoccupations. Certains modèles MG avaient déjà affiché de mauvais résultats aux crash-tests. Ces performances avaient suscité des interrogations sur les normes de la marque.

C'est dans ce contexte qu'un nouvel incident vient alourdir le bilan de la marque. Une MG5, berline thermique, a pris feu dans la nuit du 17 mai en Chine, garée devant un hôtel. L'événement a été filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux. Il n'est pas sans rappeler l'incendie qui avait piégé une Xiaomi SU7 dans les flammes. La voiture était inoccupée et aucune victime n'est à déplorer.

Déjà zéro étoile aux crash-tests, la MG5 vient de brûler entièrement dans un parking

Selon les informations relayées par CarNewsChina, le feu s'est déclaré dans l'habitacle et le coffre, et non dans le compartiment moteur. Les flammes se sont propagées à la végétation environnante avant d'être maîtrisées. Le véhicule est entièrement calciné. Seules les jantes avant, encore frappées du logo MG, sont restées visibles. La cause reste inconnue à ce stade.

La MG5 avait déjà fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. En 2023, ce modèle avait obtenu zéro étoile aux crash-tests australiens de l'ANCAP, l'équivalent du programme Euro NCAP. L'organisation avait pointé le tableau de bord comme source potentielle de blessures en cas de choc frontal. Les chocs latéraux bénéficiaient d'une protection également jugée insuffisante. Ce résultat contraste avec les cinq étoiles obtenues par la MG4 lors du même cycle de tests.

Le propriétaire du véhicule se retrouve dans une situation délicate. Des témoignages indiquent que la voiture avait deux ans et ne bénéficiait pas d'assurance dommages. En Chine, l'assurance obligatoire ne couvre que 2 000 yuans de dégâts, soit environ 250 euros. MG et le groupe SAIC, sa maison mère, n'ont pas encore réagi publiquement. Les autorités locales devraient publier leurs conclusions dans les prochains jours.