Cette MG à zéro étoile aux crash-tests vient de prendre feu garée dans un parking

Une MG5 a pris feu dans la nuit, garée et inoccupée, sans faire de victime. Pour un modèle qui traîne déjà l'un des pires bilans sécurité du marché, l'incident est loin d'être anodin.

mg5 feu
Source : Rednote via CarNewsChina

Les constructeurs automobiles chinois font face à une attention croissante sur la sécurité de leurs modèles. La multiplication des programmes d'évaluation indépendants et des incidents sur la voie publique a accentué les préoccupations. Certains modèles MG avaient déjà affiché de mauvais résultats aux crash-tests. Ces performances avaient suscité des interrogations sur les normes de la marque.

C'est dans ce contexte qu'un nouvel incident vient alourdir le bilan de la marque. Une MG5, berline thermique, a pris feu dans la nuit du 17 mai en Chine, garée devant un hôtel. L'événement a été filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux. Il n'est pas sans rappeler l'incendie qui avait piégé une Xiaomi SU7 dans les flammes. La voiture était inoccupée et aucune victime n'est à déplorer.

Déjà zéro étoile aux crash-tests, la MG5 vient de brûler entièrement dans un parking

Selon les informations relayées par CarNewsChina, le feu s'est déclaré dans l'habitacle et le coffre, et non dans le compartiment moteur. Les flammes se sont propagées à la végétation environnante avant d'être maîtrisées. Le véhicule est entièrement calciné. Seules les jantes avant, encore frappées du logo MG, sont restées visibles. La cause reste inconnue à ce stade.

La MG5 avait déjà fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. En 2023, ce modèle avait obtenu zéro étoile aux crash-tests australiens de l'ANCAP, l'équivalent du programme Euro NCAP. L'organisation avait pointé le tableau de bord comme source potentielle de blessures en cas de choc frontal. Les chocs latéraux bénéficiaient d'une protection également jugée insuffisante. Ce résultat contraste avec les cinq étoiles obtenues par la MG4 lors du même cycle de tests.

Le propriétaire du véhicule se retrouve dans une situation délicate. Des témoignages indiquent que la voiture avait deux ans et ne bénéficiait pas d'assurance dommages. En Chine, l'assurance obligatoire ne couvre que 2 000 yuans de dégâts, soit environ 250 euros. MG et le groupe SAIC, sa maison mère, n'ont pas encore réagi publiquement. Les autorités locales devraient publier leurs conclusions dans les prochains jours.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Après la chute de YggTorrent, ce nouveau site de piratage français attire déjà l’attention des studios hollywoodiens

La coalition anti-piratage ACE vient de viser 29 sites dans le monde entier via une assignation adressée à Cloudflare. Parmi eux, un site de téléchargement français apparu il y a…

AliExpress casse le prix de la Redmi Pad 2 : cette tablette 11 pouces avec écran 2,5K et une batterie 9 000 mAh passe sous les 120 €

La Redmi Pad 2 est une grande tablette de 11 pouces appréciée pour son rapport qualité-prix très compétitif. Elle est d’autant plus intéressante que son prix est actuellement en baisse…

Test Sony 1000X The Collexion : confort, réduction de bruit, qualité audio… Ce casque a tout d’un grand (ou presque)

En rumeurs depuis quelques semaines déjà, le nouveau casque “1000X The Collexion” de Sony est enfin officiel. Conçu avec tout le savoir-faire Sony, mais s’affichant à plus de 600 €,…

Sony lance le 1000X The Collexion, son casque sans fil le plus haut de gamme

À l’occasion du dixième anniversaire de sa famille de casques audio 1000X, Sony marque le coup en lançant son modèle le plus haut de gamme à ce jour, le 1000X…

Windows 11 : vous n’arrivez pas à installer la dernière mise à jour ? Ce n’est pas vous, c’est Microsoft

Microsoft vient de confirmer qu’un bug empêche la mise à jour vers la dernière version de Windows 11. Certains utilisateurs sont même privés de correctifs de sécurité depuis plusieurs mois….

De la poussière d’étoiles vient de livrer un secret enfoui depuis 80 000 ans dans la glace antarctique

De la poussière d’étoiles enfouie dans la glace antarctique vient de livrer un secret cosmique. Ces résidus radioactifs seraient les vestiges d’une supernova survenue il y a 80 000 ans….

Windows 11 : ne perdez plus d’espace inutilement sur votre PC grâce à cette astuce 100 % sûre

Que vous souhaitiez libérer de l’espace de stockage ou optimiser les performances de votre PC Windows, entreprendre un nettoyage du disque est toujours une bonne idée. Mais il existe une…

À seulement 226 €, le Poco X7 Pro 5G affiche un rapport qualité-prix difficile à battre

Le Poco X7 Pro est actuellement affiché à 256 € sur AliExpress. En appliquant un code promo exclusif, son prix descend à 226 € au lieu de 319 €, soit…

Google I/O 2026 : voici comment suivre en direct toutes les annonces de la conférence

Demain, mardi 19 mai 2026, se tiendra la conférence Google I/O, l’événement annuel de la firme de Mountain View consacré à ses dernières nouveautés. Pour ne rien manquer des annonces,…

ClickFix : quand les hackers vous convainquent de les aider à pirater votre propre PC

Oubliez le virus qui s’installe en douce ou la pièce jointe piégée. La dernière technique d’attaque à la mode fait bien plus fort : elle vous demande poliment de pirater…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.