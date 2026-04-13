Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : la tablette est à son prix le plus bas, vite !

Vous cherchez une tablette avec un excellent rapport qualité-prix ? Vous êtes au bon endroit. La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Vous pouvez vous l’offrir pour seulement 164,72 euros au lieu de 351 euros. C’est une affaire !

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Le meilleur endroit pour acheter des produits high-tech pas chers ? C’est évidemment sur AliExpress. Le site chinois propose toute l’année des offres promotionnelles exceptionnelles. En ce moment et jusqu’au 19 avril, vous pouvez profiter de plusieurs codes promo cumulables avec les baisses de prix déjà en cours.

C’est ainsi que vous pourrez vous offrir la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro à un prix défiant toute concurrence. Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 351 euros. Mais sur AliExpress, elle s’affiche à 184,72 euros. Et en utilisant le code promo PHDFR20, son prix passe à seulement 164,72 euros. Vous profitez ainsi d’une baisse de prix totale de plus de 185 euros ! En plus, la livraison est gratuite depuis la France. C’est un prix particulièrement intéressant pour une tablette avec de si bonnes caractéristiques !

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : plus de 53% de réduction sur cette excellente tablette

La tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est puissante avec sa puce Snapdragon 7s Gen 4 couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration permet de faire tourner sans aucun problème toutes vos applications avec une grande fluidité d’opération.

En ce qui concerne l’affichage, ce modèle dispose d’un grand écran de 12,1 pouces, avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels), un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et plus de 1,07 milliard de couleurs. Cette dalle de qualité vous offre un rendu net et fluide avec des couleurs riches et fidèles. C’est donc un modèle parfait pour profiter des contenus vidéos de vos plateformes de streaming préférées (Netflix, Disney+, Prime Video…).

Le dernier point fort de la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est son autonomie puisque avec sa grosse batterie de 12 000 mAh , vous avez jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Test de la batterie Bluetti Elite 400 : capacité et maniabilité au juste prix

Bluetti poursuit le développement de son catalogue avec sa nouvelle batterie nomade Elite 400. Un développement à vitesse grand V et notre petit doigt nous dit qu’il n’est pas près…

iScooter i9 : cette trottinette électrique chute à moins de 83 euros, c’est une affaire !

C’est l’un des moyens de transport les plus populaires puisqu’il permet de se déplacer en ville rapidement sans utiliser d’essence et sans transpirer. La réponse : la trottinette électrique !…

PS5 : comment connecter vos écouteurs Bluetooth même s’ils ne sont pas compatibles

C’est un des grands mystères de la PS5 : une console dernier cri, qui coûte tout de même un certain prix et  qui est bel et bien compatible avec le…

Nous avons essayé la UR9S de Hisense, cette TV RGB LED est un régal pour les yeux

À l’occasion du lancement officiel de la gamme TV 2026 de Hisense en France, nous avons eu l’opportunité d’essayer la UR9S, le porte-étendard de la marque pour ce début d’année….

Ce constructeur chinois règle enfin le plus grand problème des longs trajets en voiture

Les constructeurs chinois n’ont plus peur de rien. Seres vient de déposer un brevet pour une idée que personne n’osait imaginer dans une voiture. L’habitacle ne sera plus jamais tout…

Poco F8 Pro : ce smartphone puissant avec la puce Snapdragon 8 Elite chute à moins de 375 €, vite !

Vous avez un budget de moins de 400 euros pour acheter un nouveau smartphone, mais vous voulez un modèle aussi puissant que les flagships récents ? Ne cherchez pas plus…

Écran 165 Hz, ventilateur intégré, GPU dédié, ce nouveau smartphone gaming de Xiaomi fait dans la démesure

Le Redmi K90 Max est le prochain smartphone estampillé gaming de Xiaomi. La fiche technique de ce mobile est assez inhabituelle, entre système à double puce avec GPU dédié, refroidissement…

Google Messages prépare de nouvelles options de personnalisation pour consoler les fans de Samsung

Samsung Messages va bientôt disparaître au profit de Google Messages. Cette annonce est loin de ravir ses utilisateurs qui regrettent le manque de personnalisation de la messagerie de Google. La…

AliExpress lance ses offres de printemps : jusqu’à -60 % sur les meilleurs produits tech

C’est parti pour les offres de printemps chez AliExpress, avec une avalanche de promos sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Avengers Doomsday : Marvel promet “le plus grand rassemblement” de super-héros de l’histoire

L’équipe de super-héros présente dans Avengers Doomsday sera très étoffée. Une partie d’entre eux est déjà connue et des surprises sont encore attendues. Avengers Doomsday sortira le 16 décembre 2026…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.