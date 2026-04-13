Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : la tablette est à son prix le plus bas, vite !

Vous cherchez une tablette avec un excellent rapport qualité-prix ? Vous êtes au bon endroit. La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Vous pouvez vous l’offrir pour seulement 164,72 euros au lieu de 351 euros. C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le meilleur endroit pour acheter des produits high-tech pas chers ? C’est évidemment sur AliExpress. Le site chinois propose toute l’année des offres promotionnelles exceptionnelles. En ce moment et jusqu’au 19 avril, vous pouvez profiter de plusieurs codes promo cumulables avec les baisses de prix déjà en cours.

C’est ainsi que vous pourrez vous offrir la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro à un prix défiant toute concurrence. Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 351 euros. Mais sur AliExpress, elle s’affiche à 184,72 euros. Et en utilisant le code promo PHDFR20, son prix passe à seulement 164,72 euros. Vous profitez ainsi d’une baisse de prix totale de plus de 185 euros ! En plus, la livraison est gratuite depuis la France. C’est un prix particulièrement intéressant pour une tablette avec de si bonnes caractéristiques !

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : plus de 53% de réduction sur cette excellente tablette

La tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est puissante avec sa puce Snapdragon 7s Gen 4 couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration permet de faire tourner sans aucun problème toutes vos applications avec une grande fluidité d’opération.

En ce qui concerne l’affichage, ce modèle dispose d’un grand écran de 12,1 pouces, avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels), un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et plus de 1,07 milliard de couleurs. Cette dalle de qualité vous offre un rendu net et fluide avec des couleurs riches et fidèles. C’est donc un modèle parfait pour profiter des contenus vidéos de vos plateformes de streaming préférées (Netflix, Disney+, Prime Video…).

Le dernier point fort de la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est son autonomie puisque avec sa grosse batterie de 12 000 mAh , vous avez jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.