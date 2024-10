Comme chaque année, Apple a présenté en septembre 2024 quatre nouveaux smartphones. L’iPhone 16 et ses trois déclinaisons, dont la version Plus qui reprend en grande partie la fiche technique du modèle standard. Mais l’iPhone 16 Plus n’est-il vraiment qu’un iPhone 16 plus grand et 150 euros plus cher ? La réponse est non. On vous dit pourquoi dans ce test complet.

Au premier semestre 2024, cinq iPhone ont réussi à se positionner parmi les dix smartphones les plus vendus dans le monde. En première place, l’iPhone 15 Pro Max, suivi de l’iPhone 15 standard. En quatrième position l’iPhone 15 Pro. Et les autres iPhone étaient des modèles de générations précédentes (iPhone 13 et iPhone 14). L’iPhone 15 Plus n’était pas dans le Top 10. Un échec commercial qui peut s’expliquer de deux façons.

Apple a présenté l’iPhone 14 Plus comme une réponse à tous ceux qui veulent un grand iPhone, mais n’ont pas le budget pour acheter un « Pro Max ». Et la promesse est relativement bien remplie : la même taille d’écran pour 300 euros de moins. Sauf que le prix de l’iPhone 14 Plus dépassait largement les 1000 euros. À ce prix, la concurrence sous Android est beaucoup plus agressive. L’iPhone 15 Plus subit naturellement ce positionnement.

Et il y a une certaine injustice. Parce que les versions « Plus » ne sont pas juste des grands iPhone standard. La taille d’écran et la capacité de la batterie sont idéales pour un usage que les modèles plus petits ont du mal à proposer : le gaming ! Et c’est ce que nous allons vous démontrer dans ce test complet de l’iPhone 16 Plus, dernier né des « Plus » d’Apple.

Prix et disponibilité

L’iPhone 16 Plus, comme les autres itérations de l’iPhone 16, a été présenté lors de la keynote d’Apple organisée le 9 septembre 2024. Il est disponible à la vente depuis le 20 septembre 2024, après une période de précommande qui a duré une semaine. L’iPhone 16 Plus est disponible en cinq coloris : noir, blanc, rose, « sarcelle » (vert) et « ultramarine (bleu), le dernier habillant notre unité de test. Pas de jaune donc cette année.

Le prix de l’iPhone 16 Plus n’a pas bougé depuis l’année dernière. Il est toujours vendu à partir de 1119 euros. C’est toujours 150 euros de plus que l’iPhone 16 standard. Ce n’est pas anodin. Mais c’est aussi 110 euros et 360 euros de moins qu’un iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, respectivement (sachant que l’iPhone 16 Pro Max démarre à 256 Go de stockage). Le smartphone se décline en trois versions, de 128 Go à 512 Go de stockage.

Le principal concurrent de l’iPhone 16 Plus est le Galaxy S24 Plus. Ce dernier est vendu à partir de 1169 euros. Soit 50 euros de plus que l’iPhone 16 Plus. Mais il embarque par défaut deux fois plus de stockage et il intègre un téléobjectif supplémentaire avec zoom optique 3x, le rendant plus adaptable en photo. Nous verrons dans notre test que l’iPhone 16 Plus a également quelques arguments en sa faveur.

Dans la boîte, vous retrouvez le smartphone, un câble USB-C vers USB-C et un peu de lecture. Le câble USB est renforcé en nylon, un détail physique qui tend à se généraliser chez Apple et qui améliore considérablement la durée de vie de cet accessoire réputé comme fragile.

Design

Commençons avec le tour du propriétaire. Dans les grandes lignes, l’iPhone 16 Plus conserve de nombreux éléments de l’iPhone 15 Plus. À commencer par les dimensions qu’Apple a reprises au dixième de millimètre près, que ce soit en hauteur, en largeur ou en épaisseur. Le poids a légèrement baissé de 2 grammes. Le téléphone est toujours protégé contre l’eau (certification IP68).

Les matériaux sont quasiment identiques, avec de l’aluminium brossé sur les tranches et du verre minéral sur les faces, avec une finition mate à l’arrière très agréable au toucher et insensible aux traces de doigt. Le verre des iPhone 16 est plus résistant encore, selon la marque. En outre, la technique d’intégration de la couleur dans le matériau a été améliorée, permettant à Apple de proposer certains des nouveaux coloris de l’iPhone 16 Plus. Le nouveau bleu de notre unité de test en fait partie.

L’iPhone 16 Plus, comme son petit frère, connait quelques petits changements par rapport à son prédécesseur. Des changements que nous pouvons constater à l’arrière et sur l’une des tranches. À l’arrière, la modification la plus évidente est le module photo. Les deux objectifs sont à nouveau alignés verticalement comme sur les iPhone 11 et 12, et non plus en diagonale. Le but est de pouvoir filmer des photos et vidéos spatiales destinées aux casques de réalité mixte d’Apple, comme le Vision Pro.

Contrairement aux iPhone de 11 à 15, le module n’est plus carré, mais rectangulaire. Il héberge toujours le microphone dorsal, mais il exclut désormais le flash qui est maintenant déporté. Le module est toujours intégré élégamment au verre de protection. Et les objectifs, un peu plus protubérants que le module, sont toujours cerclés de métal. Ce nouveau format de module photo déséquilibre un peu plus le téléphone, quand il est posé sur une table.

Passons sur les tranches. Il y a deux nouveautés vis-à-vis de l’iPhone 15 Plus. La première est le bouton Action qui vient remplacer le commutateur historique du mode silencieux. Ce dernier avait déjà disparu des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et il débarque sur tous les modèles d’iPhone 16. Ce bouton est programmable et permet de nombreuses interactions. Et son comportement est différent quand le téléphone est tenu verticalement ou horizontalement.

Le deuxième changement est Camera Control, apparu sur le bas de la tranche de droite. Il s’agit d’un « faux » bouton mécanique, similaire à Face ID sur les anciens iPhone, qui combine une surface tactile, un capteur de pression et un moteur haptique. Grâce à ce bouton, vous pouvez ouvrir l’appareil photo plus rapidement, prendre des photos et faire vos réglages. Cette touche est très intéressante, parce qu’elle est fluidifie les réglages de l’appareil photo et apporte une prise en main d’appareil photo.

Les autres éléments des tranches sont toujours placés aux mêmes endroits. À l’avant, les changements sont inexistants. Vous avez toujours un écran entièrement plat de 6,5 pouces avec un double poinçon (un rond et un allongé) pour héberger l’ensemble des éléments techniques de Face ID. Le capteur pour la reconnaissance faciale souligne toujours l’écouteur téléphonique caché entre le verre minéral et l’aluminium. Les bordures ne sont pas plus fines qu’auparavant. Nous sommes en terrain connu.

Écran

Restons en façade et étudions l’écran de plus près. La fiche technique de cette dalle ne montre aucune différence officielle avec celle de l’iPhone 15 Plus. Même taille. Même technologie d’affichage. Même définition et même résolution. Même luminosité. Autant dire qu’Apple ne montre pas beaucoup d’effort pour affiner plus encore les caractéristiques d’affichage de ses smartphones.

Tempérons cela par deux éléments importants. D’abord, il y a tout de même une différence notable entre l’écran de l’iPhone 16 Plus et celui de l’iPhone 15 Plus : la luminosité minimale. En effet, tous les iPhone 16 sont capables de descendre à 1 nit quand le téléphone est utilisé dans le noir complet. Cela permet de ne pas éblouir l’utilisateur quand il allume son smartphone pendant la nuit. C’est très agréable.

Deuxième élément, les dalles des iPhone font partie des meilleurs écrans du marché en termes de colorimétrie. Nous l’avons vu avec l’écran de l’iPhone 16 Pro. Et l’iPhone 16 Plus ne déroge pas non plus à cet héritage. Quand l’option True Tone est désactivée, Le DeltaE moyen atteint 1,2 seulement (sachant que plus c'est petit, mieux c'est) et la température moyenne des couleurs est de 6328°. Le blanc est donc presque parfait. Rappelons qu’il n’y a qu’un seul profil standard d’affichage, mais il existe des options d’accessibilité si vous avez une déficience visuelle.

Au-delà de ces éléments, l’écran de l’iPhone 16 Plus est excellent. Il s’agit d’une dalle Super Retina XDR OLED. La résolution est de 460 pixels par pouce. Le taux de contraste est infini. Le taux de rafraichissement, un peu limité ici, peut monter à 60 Hz. La luminosité maximale théorique monte à 1000 nits sur l’ensemble de la dalle et à 2000 nits en pointe locale. En pratique, la luminosité manuelle maximale peut monter à 547 nits. Ce qui est bien suffisant pour une bonne lisibilité en plein jour.

Interface

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur iOS 18, dernière version du système d’application des iPhone. Nous avons publié dans nos colonnes un dossier complet sur cette mouture d’iOS. Vous pouvez y retrouver l’ensemble des nouveautés concernant son interface (notamment le nouveau volet dédié aux réglages rapides) et les applications développées par la firme, que ce soit Messages, Safari, Notes, Plans ou encore Musique.

Parmi les grandes nouveautés d’iOS 18, celle qui concerne tous les utilisateurs s’appelle Mots de Passe. Jusqu’à iOS 17, la gestion des mots de passe se déroulait dans l’application Réglages. Dans cette nouvelle version du système d’exploitation, elle est prise en charge par une application dédiée qui reprend toutes les fonctions de la rubrique précédente : stocker les mots de passe, les saisir quand vous en avez besoin et les partager. Comme cela se faisait avant. Ce qui est plus pratique désormais, c’est qu’elle est facile à trouver et que son arborescence est plus claire.

Il y a d’autres nouveautés intéressantes ici, comme le positionnement libre des icônes et des widgets, la personnalisation colorimétrique de l’interface, ainsi que le nouveau volet de paramétrage rapide (qui devient pour l’occasion extrêmement puissant). Dans les applications, nos nouveautés préférées concernent Notes et Messages. L’envoi programmé de message est vraiment très pratique et la possibilité d’ajouter n’importe quel emoji en tant que réaction est une chouette idée (même si elle n’est pas inédite).

L’utilisation d’iOS 18 est enrichie donc de nouvelles fonctions, mais reste fondamentalement la même que sous iOS 17. Les évolutions du système d’exploitation montre d’une part qu’iOS et Android se rapprochent et d’autre part qu’Apple perd en simplicité à mesure qu’elle apporte de la complétude. Notez aussi l'absence d'Apple Intelligence ici qui n'arrivera en France qu'en 2025…

À propos des mises à jour, il n’y a pas de communication officielle d’Apple. Officieusement, les smartphones bénéficient de toutes les nouvelles versions d’iOS pendant 6 ans en moyenne. Il y a de rares exceptions à cela. Apple Intelligence en est une : seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max profiteront de l’intelligence artificielle générative de la firme, hormis les iPhone 16 et suivants. Il en sera peut-être de même pour les fonctionnalités qui arriveront dans les 6 prochaines années.

Performances

Sous le capot de l’iPhone 16 Plus, vous retrouvez le processeur Apple A18. Il remplace l’A16 Bionic qui animait les iPhone 15, 15 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. L’A18 est la version moins puissante de l’A18 Pro que vous retrouvez dans les iPhone 16 Pro et Pro Max. Il est constitué d’un CPU à 6 cœurs cadencés jusqu’à 4,04 GHz, d’un GPU à 5 cœurs et, surtout, d’un NPU à 18 cœurs assez puissant pour prendre en charge toutes les fonctionnalités offline d’Apple Intelligence.

L’A18 est accompagné de 8 Go de mémoire vive. Cela correspond à 33 % de RAM en plus par rapport à l’iPhone 15 Plus qui n’en avait que 6 Go. L’augmentation de la mémoire vive est certainement liée à Apple Intelligence. Mais elle apportera également de la fluidité sur d’autres usages, comme la vidéo, la photo et le jeu.

Comparons maintenant les résultats de nos benchmarks avec ceux de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 15 Pro (sous A17 Pro), tous équipés d’iOS 18. D’abord, nous constatons que le CPU de l’A18 est très légèrement en dessous du CPU de l’A18 Pro. Mais la différence n’est pas considérable. Et il est au-dessus de l’A17 Pro. Ensuite, le GPU de l’A18 est davantage en retrait face à l’A18 Pro. Et la différence entre le GPU de l’A17 Pro et de l’A18 est très réduite.

Jusqu’ici, l’A18 est donc plus ou moins un A17 Pro optimisé, au moins aussi puissant et mieux protégé contre les surchauffes que l’A17 Pro. Et c’est déjà une excellente nouvelle. Mais ce n’est pas tout : le NPU a aussi été amélioré. Dans ce domaine, l’A18 surpasse à nouveau l’A17 Pro. Et, sur certains exercices, il égale l’A18 Pro. Voilà une bien bonne nouvelle, alors que l’iPhone 16 Plus ne profite pas d’autant de RAM.

Comme pour l’iPhone 16 Pro, nous avons la bonne surprise ici aussi de constater une bonne gestion de la chaleur dégagée par le SoC. Le smartphone chauffe un peu, certes. Mais cela n’atteint pas les niveaux observés avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Lors d’un benchmark gourmand, l’iPhone 16 Plus monte à 42 degrés sur les points les plus chauds. Le téléphone est largement utilisable dans ses conditions. Cela a évidemment une incidence plutôt positive sur la stabilité de la plate-forme qui s’échelonne entre 65 % et 85 %. Un score qui s’adapte bien… au gaming ! En charge, l’iPhone 16 Plus reste à température ambiante : une vraie amélioration vis-à-vis de l’iPhone 15.

Batterie

Pour animer cette belle plate-forme, il faut une bonne batterie. Comme toujours, Apple ne fournit pas de capacité officielle pour la batterie de l’iPhone 16 Plus. Sur le site de la marque, vous pouvez lire que l’iPhone 16 Plus est plus endurant : une heure de plus en lecture vidéo, quatre heures de plus en streaming vidéo et la même autonomie en lecture audio. Officieusement, la batterie de l’iPhone 16 Plus atteint 4674 mAh, soit 291 mAh de plus (correspondant à une hausse de 7 % environ). C’est presque autant que l’iPhone 16 Pro Max !

À l’usage et avec les paramètres par défaut, l’iPhone 16 Plus atteint au moins les 2 jours et demi d’utilisation standard (web, réseaux sociaux, casual gaming, messagerie, appel, streaming audio et vidéo). C’est davantage que l’iPhone 15 Plus. C’est davantage que l’iPhone 15 Pro Max. Et c’est davantage que l’iPhone 16 Pro Max ! En gros, c’est mieux que tous les autres iPhone. Et ce score est largement optimisable en effectuant quelques réglages malins.

Et c’est même mieux que de nombreux téléphones concurrents sur la même tranche de prix… ou supérieure. Bien sûr, tout dépendra de vos usages. Notamment le gaming, un exercice où l’iPhone 16 Plus est plutôt performant, avec une autonomie comprise entre 4 heures et 6 heures, en fonction de la qualité des graphismes (nous dépassons même les 6 heures avec Honkai Star Rail avec les paramètres par défaut). Encore une fois, la performance est belle. Et elle est très pratique pour l’usage que nous en faisons : le gaming nomade.

Une fois la batterie totalement déchargée, il est temps de passer à la case recharge. Dans ce domaine, l’iPhone 16 Plus profite de la même amélioration que les autres modèles de sa fratrie : il accepte désormais une puissance de 30 watts avec un chargeur MagSafe. En revanche, la charge filaire reste coincée à 20 watts. Cela veut dire que, même si vous avez un chargeur filaire performant (celui d’un MacBook par exemple), l’iPhone 16 Plus va mettre plus d’une heure et demie à se recharger entièrement. Heureusement, le téléphone dépasse les 50 % en 30 minutes. Voici nos valeurs :

10 mn : 20 %

30 mn : 57 %

60 mn : 85 %

75 mn : 93 %

102 mn : 100 %

Pour soigner la batterie, iOS 18 intègre quelques outils de gestion de la charge. Charge intelligente qui va bloquer la fin du cycle de charge en fonction de vos habitudes. Charge limitée pour ne jamais recharger la batterie à 100 % (vous pouvez choisir le pourcentage entre 80 % et 95 %). iOS est également le seul système d’exploitation à afficher clairement le nombre de cycles subis par la batterie, ainsi que son usure. Des informations très intéressantes.

Audio

Passons à la partie audio. L’iPhone 16 Plus profite du même système que ses prédécesseurs, contrairement aux modèles Pro qui bénéficient d’une belle amélioration au niveau des microphones. Les deux modèles standard, dont l’iPhone 16 Plus, utilisent la configuration de leurs prédécesseurs, laquelle était déjà bonne puisqu’elle intègre un micro au dos.

Si les améliorations matérielles des modèles Pro sont absentes, l’iPhone 16 Plus va tout de même proposer « Mix Audio », le nouveau système d’iOS qui permet de réduire les bruits ambiants d’une vidéo. Vous retrouvez les différents réglages « dans le cadre », « studio » et « cinématique ». L’effet est bon, mais moins époustouflant que sur iPhone 16 Pro.

Comme sur l’iPhone 16 Pro, les deux haut-parleurs offrent une très bonne expérience audio, malgré une configuration asymétrique. Le haut-parleur de gauche diffuse une partie du canal de droite pour le renforcer, et inversement. Résultat, l’effet est globalement très enveloppant et détaillé. Sans surprise, les basses manquent de présence, mais les médiums et les aigus sont bien détaillés. La puissance sonore est très correcte. Et les haut-parleurs ne grésillent pas à 100 % du volume.

Côté codec audio, vous retrouvez la brochette habituelle des iPhone : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC et toutes les déclinaisons de Dolby Audio (dont Dolby Atmos). L’iPhone 16 Plus est compatible audio spatial, bien évidemment. Comme toujours, la prise en charge complète de ces technologies dépendra de votre source audio et de vos écouteurs.

Photo

Dernière étape de notre test, la photo. Dans ce domaine, l’iPhone 16 Plus profite de quelques améliorations. Mais elles sont moins significatives que celles des iPhone 16 Pro et Pro Max. Par exemple, l’iPhone 16 Plus est privé du nouveau module 48 mégapixels ultra grand-angles des modèles Pro. Il conserve donc l’ancien capteur 12 mégapixels. En revanche, cet élément gagne un autofocus à détection de phase et un objectif qui ouvre plus grand. C’est déjà ça ! Pour le reste, aucun changement technique. Voici donc la configuration offerte ici :

Principal : 48 mégapixels, ouverture f/1.6, stabilisateur Sensor Shift, autofocus PDAF

Panorama : 12 mégapixels, ouverture f/2.2, autofocus PDAF, angle de vision 120°

Selfie : 12 mégapixels, ouverture f/1.9, autofocus PDAF

À cela s’ajoutent un flash LED, Camera Control et les quelques nouveautés apportées à l’application Appareil Photo, notamment les styles. Camera Control permet de prendre une photo comme avec un APN classique, mais également d’effectuer quelques réglages qui s’affichent à l’écran en temps réel. En outre, un mode macro amélioré arrive grâce à l’autofocus du module panoramique. Voyons ce que cela donne.

Les deux capteurs photo produisent de bons clichés en journée. Même si cette configuration n’offre pas le même éventail fonctionnel qu’un modèle Pro, les deux capteurs à l’arrière offrent tout de même l’essentiel : photo de jour, photo de nuit, panorama, zoom numérique jusqu’à 10x (et 2x en lossless), avec option « ralenti » et « accéléré », macro, portrait, etc. Pour de nombreux utilisateurs, c’est suffisant. Et même pour la majorité des besoins des photographes avertis, alors que ceux-ci pourraient vouloir s’orienter vers un modèle de la gamme Pro.

Les photos sont donc souvent réussies, surtout en journée et un peu moins en soirée. La faute à deux éléments. Premier problème, le mode « nuit » automatique va allonger le temps de pause. Ce qui va avoir une incidence sur la netteté, mais aussi la colorimétrie. Cependant, si vous enlevez le mode nuit, la photo va gagner en naturel, mais perdre en lumière. L’équilibre n’est pas facile à trouver. Deuxième problème, il y a beaucoup de reflets sur les photos.

Le zoom numérique est bon jusqu’à 5x en journée et 2x en soirée. Passé ces rapports, le grain devient grossier et la netteté baisse. Les portraits sont détaillés et le bokeh satisfaisant. Avec le capteur principal, le détourage n’est pas aussi précis qu’avec une caméra ToF, notamment en soirée. En revanche, avec le capteur FaceTime, il est parfait grâce aux modules Face ID qui sert au calcul des profondeurs.

Le mode macro est très impressionnant en journée, mais il perd en pertinence en soirée, parce que le module panoramique manque de luminosité. Les contre-jours pourraient être plus lumineux. Les distorsions de la lentille ultra grand-angle sont globalement bien gérées. Et comme pour l’iPhone 16 Pro, l’autofocus prend ici des photos par anticipation des objets en mouvement, ce qui n’est pas toujours facile à maitriser.

En vidéo, l’iPhone 16 Plus monte en 4K, mais ne propose pas de mode 120 images par seconde dans cette définition, contrairement aux iPhone 16 Pro et Pro Max. Il faut donc se contenter ici de la 4K en 60 images par seconde maximum (et toujours jusqu’à 240 images par seconde en Full HD en mode ralenti). Le zoom numérique monte ici à 6x seulement. Mais proposer plus n’aurait pas été qualitatif, notamment la nuit. Comme les modèles Pro, l’iPhone 16 Plus peut aussi filmer en Dolby Vision. C’est très cool… si vous avez une télé compatible.

Alors, on achète ?

L’iPhone 16 Plus est un smartphone qui mérite vraiment le coup d’œil. Certes, il n’a pas les dernières technologies en termes d’écran ou de photo. Il n’a pas le processeur le plus puissant et il ne se charge pas très rapidement. Mais il a un avantage considérable face aux autres iPhone 16 et à ses concurrents directs : il est endurant. Très endurant. C’est l’iPhone qui tient le plus longtemps avec une charge, n’en déplaise à l’iPhone 16 Pro Max.

Avec son grand écran très bien calibré, ses deux haut-parleurs puissants et équilibrés, sa plate-forme très stable et dépourvue de surchauffe, l’iPhone 16 Plus est clairement une bonne petite console nomade. D’autant que vous pouvez, en Europe, installer quelques émulateurs pour jouer aux copies de sauvegarde de vos jeux préférés. Ajoutez à cela une bonne manette, comme la Razer Kishi Ultra que nous avons testée, et vous avez le combo parfait.