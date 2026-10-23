12 millions de comptes Capcom piratés, voici les données volées par les hackers

Capcom révèle que des pirates ont eu accès à presque 12 millions de comptes de joueurs. Ils ont récupéré de multiples données personnelles, mais ce ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les personnes concernées.

Resident Evil Requiem
Crédit : Capcom

Et un piratage de plus, un ! On a beau appliquer les conseils prodigués pour protéger au mieux nos comptes en ligne, ça ne suffit pas toujours. Cette fois-ci, c’est Capcom, à qui l’on doit les jeux vidéo Resident Evil, Pragmata ou encore Monster Hunter, qui est touché. L’éditeur et développeur confirme que « certaines informations relatives à ses clients […] avaient fait l’objet d’un accès non autorisé par un tiers ». En l’occurrence celles de votre compte Capcom ID.

Au total, 11 774 247 comptes ont été affectés à travers le monde. On ignore la répartition par pays. L’entreprise s’en est rendu compte le 19 octobre 20259 quand elle a « détecté une activité suspecte laissant présager un accès non autorisé à CAPCOM ID ». Elle a « immédiatement commencé à bloquer cet accès tout en enquêtant sur la cause et l’ampleur de l’incident », mais le mal était fait.

Capcom piraté : l’entreprise met en garde contre les risques de phishing

Sur l’ensemble des comptes impactés, les hackers ont eu accès aux informations suivantes :

  • Adresse mail liée au compte.
  • Date et heure de sa création.
  • Date et heure de la dernière connexion.
  • Nombre de connexions.
  • Adresse IP utilisée lors de la dernière connexion.

Capcom précise que certains comptes ont été plus impactés que les autres. Ainsi, pour 43 d’entre eux, les pirates sont repartis avec, en plus du reste, la date de naissance de l’internaute, son genre, son pays ou sa région, ainsi que son pseudonyme. Enfin, 196 comptes ont vu une modification non autorisée de leur mot de passe. Ces derniers ont « déjà été réinitialisés, et l’entreprise poursuit son enquête afin d’évaluer l’ampleur des répercussions éventuelles de cet incident ».

Lire aussi – Un hacker pirate 100 sites avec une armée d’agents IA, presque sans rien faire

En revanche, « Capcom n’a confirmé aucune violation des mots de passe de connexion aux comptes CAPCOM ID initialement définis par les clients eux-mêmes » et « les informations relatives aux cartes de crédit ne figuraient pas parmi les données concernées ». C’est déjà ça. La firme prévient : il est possible que les données dérobées soient utilisées prochainement dans le cadre de campagnes de phishing. Méfiez-vous des messages que vous pourriez recevoir dans les semaines qui viennent.

Capcom informe individuellement les personnes concernées en ce moment-même. Un formulaire et une adresse mail dédiés ont été mis en place si vous avez des questions à propos de cette cyberattaque.


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