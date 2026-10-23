Carrie : après son carton mondial sur Amazon Prime Video, la série horrifique rempile pour une saison 2

Il y a 50 ans paraissait Carrie, le premier roman du maître de l’horreur : Stephen King. Des adaptations ont depuis vu le jour, mais la série réalisée par Mike Flanagan pour Amazon Prime Video pourrait davantage marquer l’histoire que les précédentes. Son succès vient même de lui assurer une saison 2.

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Si vous traînez de temps à autre sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu passer les contenus promotionnels pour Carrie. La série horrifique à destination des jeunes adultes (et pas uniquement) adaptée du roman éponyme de Stephen King est disponible depuis le 7 octobre sur Amazon Prime Video.

Réalisée par Mike Flanagan, elle est actuellement « N° 1 en France » sur la plateforme, et les abonnés de l’Hexagone ne sont pas les seuls à avoir hissé Carrie sur la première marche du podium : les ressortissants de 104 autres nations l’ont fait. Avec un tel succès, il n’est pas étonnant de voir la série reconduite pour une saison 2.

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C’est officiel : Carrie, la série Amazon Prime Video, reviendra pour une saison 2

Avec Carrie, Mike Flanagan ne s’est pas contenté d’une adaptation littérale du roman de King : il en a fait une réinterprétation moderne, où cyberharcèlement et pouvoir de télékinésie se mêlent. On ne spoile rien, c’est ce que dévoile le synopsis présent sur la plateforme : « Après la mort soudaine et prématurée de son père, Carrie est propulsée dans l’univers impitoyable d’un lycée public et doit faire face à un scandale de harcèlement viral qui secoue sa communauté, à la pression incessante et à la cruauté des réseaux sociaux tandis qu’en parallèle, un mystérieux pouvoir de télékinésie s’éveille en elle. »

Et c’est probablement cela qui participe au succès de la série. « Intemporelle », pour reprendre le terme de Peter Friedlander, responsable de la télévision mondiale chez Amazon MGM Studios, elle permet ainsi à ceux qui ont découvert l’œuvre originale de la redécouvrir sous un nouveau jour, mais également à la nouvelle génération de faire la rencontre du personnage de King.

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Lire aussi – Les Anneaux du Pouvoir : la saison 3 a une date de diffusion un premier trailer épique pour l’occasion

Surtout, Mike Flanagan bénéficie d’un soutien de taille : Stephen King en personne. L’auteur, qui est producteur exécutif de la série, a même déclaré selon Polygon : « Mike Flanagan et moi sommes ravis de la suite des événements. Cela promet d’être palpitant. » Ça promet ! Summer H. Howell, qui campe Carrie, devrait rempiler pour la saison 2, tout comme Samantha Sloyan qui incarne sa mère de fiction.

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée quant à la date du tournage et encore moins de la diffusion. Mais ce que l’on sait, c’est que cette saison 2, Mike Flanagan y songe depuis déjà un moment : « Dès le départ, nous avons imaginé une histoire qui va bien au-delà du bal de promo ». À vrai dire, il aurait même pensé cette réinterprétation moderne de Carrie comme une trilogie. Si cette saison 2 transforme l’essai de la première, le réalisateur pourrait bien voir son projet se concrétiser.


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