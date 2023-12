10 jeux qu’il faudra surveiller de près en 2024

2024 s’annonce grandiose avec son lot de promesses et d’espoirs, après une année 2023 parmi les plus riches de l’histoire du jeu vidéo. En attendant de savoir quelles surprises nous réserve 2024, nous vous proposons un tour d’horizon des jeux vidéo les plus attendus parmi ceux ayant d’ores et déjà été officialisés.

Sur quels jeux vidéo passerez-vous le plus de temps en 2024, et quels titres ont de grandes chances de marquer cette nouvelle année ? Nous sommes encore loin d’avoir la réponse exacte, mais il y a fort à parier que certains titres évoqués ci-dessous auront de grandes chances de faire partie de vos meilleurs souvenirs dans un an. Du FPS au metroidvania en passant par le RPG et le jeu indépendant, que ce soit sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, il y en aura pour tous les goûts, et ce dès le mois de janvier ! Nous vous proposons à cette occasion notre top 10 des jeux qu’il faudra surveiller en 2024.

10/ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Plusieurs arlésiennes devraient enfin voir le bout du tunnel en 2024, mais c’est celle développée par les Ukrainiens de GSC Game World qui retient le plus notre attention. Après trois titres successifs à la fin des années 2000, la série S.T.A.L.K.E.R. est enfin de retour avec le très ambitieux Heart of Chornobyl, maintes fois repoussée durant une décennie entière. Ce FPS aux allures de survival-horror se déroule, comme son nom l’indique, dans la tristement célèbre zone d’exclusion de Tchernobyl, mise en place après la catastrophe nucléaire de 1986. Après une annulation en 2011 et un reboot complet du projet, avec un changement de moteur au passage, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fut de nouveau annoncé en 2018 et devait sortir initialement en 2021, puis en avril 2022, avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne complique les choses. Néanmoins, le studio semble tenir le bon bout et nous avons très hâte de voir ce que donne ce titre aux allures de véritable survivant de l’enfer.

Éditeur : GSC Game World

Plateformes : PC, Xbox Series

Date de sortie : 1er trimestre 2024

9/ Prince of Persia: The Lost Crown

Que serait une année de jeux vidéo sans au moins un titre Ubisoft très attendu ? 2023 nous avait notamment permis de revoir Assassin' Creed sur le devant de la scène, ainsi que de nous projeter dans la meilleure adaptation vidéoludique d’Avatar avec Frontiers of Pandora. Cependant, c’est une licence qui revient de (très) loin qui semble partie pour s’illustrer dès janvier : le mythique Prince de Perse est de retour. Avec Prince of Persia: The Lost Crown, c’est Ubisoft Montpellier qui est à la baguette. Cet épisode surprenant n’a rien d’un énième monde ouvert en 3D envahi par les marqueurs de quête et les PNJ anecdotiques, mais revient aux origines de la licence. Il se présente sous la forme d’un jeu d’action/aventure en 2D, labellisé “metroidvania” comme les deux premiers épisodes de la franchise (ou, plus récemment, Hollow Knight, les Ori et autres Blasphemous) et semble plus que prometteur. En fait, on n’a probablement jamais autant attendu un jeu Ubisoft, un comble pour un titre qui n’a pas grand-chose d’un jeu Ubisoft dans l’âme.

Éditeur : Ubisoft

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Date de sortie : 15 janvier 2024

8/ Dragon’s Dogma II

Décidément, de nombreuses séries reviennent de loin en ce début d’année ! Cela va bientôt faire douze ans que les fans de Dragon’s Dogma attendent de revoir l’univers du hack ‘n’ slash de Capcom, qui avait su trouver son public sur PS3 et Xbox 360 en 2012 mais semblait voué à rester sans suite. 10 ans après sa sortie, l’éditeur japonais a enfin dévoilé un second épisode, réalisé par l’équipe ayant produit l’excellent Devil May Cry 5, et qui semble davantage lorgner vers l’action-RPG que le beat’em all nerveux. Entre Resident Evil 4, Street Fighter 6 et le futur Monster Hunter Wilds, Capcom semble décidément avoir d’innombrables cordes à son arc. Dragon’s Dogma II constitue indiscutablement une des plus grandes attentes de 2024, et ce d’autant plus qu’il s’agit du premier titre exclusif à la génération actuelle de machines à exploiter le RE Engine, le fameux moteur maison de Capcom qui impressionne tant de joueurs.

Éditeur : Capcom

Plateformes : PC, Xbox Series, PlayStation 5

Date de sortie : 22 mars 2024

7/ Rise of the Rōnin

Décidément, Team Ninja aime beaucoup les œuvres historiques empreintes de folklore. Après Nioh (2017) et Wo Long: Fallen Dynasty (2023), le studio à l’origine des séries Ninja Gaiden et Dead or Alive est de retour avec un nouvel action-RPG en monde ouvert basé sur le Japon de la fin du XIXè siècle. Pour le moment, il s’agit de la seule exclusivité PS5 éditée par Sony à être annoncée pour 2024, mais limiter Rise of the Rōnin à ce statut serait injuste. Présenté par son réalisateur comme le projet le plus ambitieux de l’histoire du studio, il concrétise 8 ans de développement à cheval sur deux générations, et les différents trailers témoignent clairement des intentions de Team Ninja, à mi-chemin entre l’aventure et la contemplation proposées par un Ghost of Tsushima, et l’exigence de gameplay d’un Nioh. Le 22 mars pourrait bien constituer l’avènement d’une équipe talentueuse, et le Rōnin ne sera peut-être pas le seul à connaître une ascension fulgurante ce jour-là…

Éditeur : Sony

Plateformes : PlayStation 5

Date de sortie : 22 mars 2024

6/ Princess Peach Showtime!

Autant couper court au suspense : ce troisième titre consécutif prévu pour le 22 mars prochain est le seul jeu Nintendo de notre liste. Mais surtout, il s’agit du seul jeu Nintendo éligible à cette sélection, puisque le constructeur japonais n’a toujours pas dévoilé ses plans concernant l’avenir, alors que les rumeurs au sujet de l’héritière de la Switch vont bon train depuis des mois. Cependant, cela ne fait pas de Princess Peach Showtime! un choix par défaut afin d’assurer une présence à Nintendo dans cette sélection. Après avoir crevé le (grand) écran en 2023 avec un rôle particulièrement remarqué dans le film d’animation Super Mario Bros., la princesse Peach s’apprête à revêtir à nouveau son costume d’héroïne. Ou plutôt ses costumes, vu que la souveraine du Royaume Champignon semble partie pour alterner entre des apparences diverses au gré de ses transformations, dans un jeu d’action/aventure en 3D un peu façon Paper Mario, coloré et mignon tout plein, et que l’on espère surtout moins cliché que Super Princess Peach, sorti en 2006 sur DS.

Éditeur : Nintendo

Plateformes : Nintendo Switch

Date de sortie : 22 mars 2024

5/ The Plucky Squire

La vedette du Summer Games Fest ne fut autre qu’un petit jeu indépendant mis en avant par les spécialistes du genre, Devolver Digital. Conçu par le studio All Possible Futures, fondé par un ancien designer de jeux Pokémon chez Game Freak, The Plucky Squire a marqué les esprits et s’est vite imposé comme LE jeu indépendant le plus attendu de la sphère gaming. Il se distingue par une direction artistique audacieuse et un game design très original. Le joueur y incarne un personnage miniaturisé évoluant dans la chambre d’un enfant, et entrant dans des livres où se déroulent de nouvelles phases de gameplay, de la plate-forme au shoot’em up en passant par la baston et le RPG avec des combats au tour par tour. Si cela n’est pas sans rappeler un certain It Takes Two, c’est plutôt bon signe vu que ce dernier avait décroché le prix du jeu de l’année en 2021…

Éditeur : Devolver Digital

Plateformes : PC, Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch

Date de sortie : 2024 (période non communiquée)

4/ Senua’s Saga: Hellblade II

Et si Microsoft tenait enfin son énorme exclusivité à forte portée narrative capable de rivaliser avec les productions Sony ? Depuis de longues années, la firme américaine tente sans succès d’apporter une réponse aux The Last of Us, God of War et autres Horizon. L’heure de la revanche a peut-être sonné avec un Hellblade II extrêmement attendu, notamment en termes de réalisation. Ce jeu d’action-aventure développé sous Unreal Engine 5 explore la mythologie islandaise et met à nouveau en scène le personnage de Senua, héroïne du premier volet paru en 2017 avant le rachat de ses développeurs (Ninja Theory) par Microsoft. Chaque bande-annonce n’a fait qu’accentuer un peu plus l’envie d’enfin toucher à ce projet aux allures de croisement entre les aventures de Kratos et d’Aloy, et de savoir si la claque “next-gen” de l’année se trouve du côté de Xbox.

Éditeur : Microsoft

Plateformes : PC, Xbox Series

Date de sortie : 2024 (période non communiquée)

3/ World of Warcraft: The War Within

Comment ça, une extension ici ? Oui, mais celles du plus célèbre des MMORPG sont bien plus que cela, puisqu'elles ont en réalité la densité et les ambitions de jeux à part entière, que l’on peut clairement considérer de la sorte. Lorsque Blizzard a annoncé un nouvel arc narratif, la Worldsoul Saga, ce ne sont pas moins de trois extensions qui ont été dévoilées. La première d’entre elle s’intitule The War Within, est prévue pour le courant de l’année 2024, et a pour objectif d’approfondir encore un peu plus le lore incroyable de l’univers de “WoW”. En faisant explorer aux joueurs les régions souterraines d’Azeroth, Blizzard a bien l’intention de reprendre son trône, alors qu’il s’est fait dépasser dans son domaine par Final Fantasy XIV. À noter que cette extension sera d’autant plus attendue vu qu’il s’agit de la première dirigée par Chris Metzen, le papa de Warcraft, depuis son retour chez Blizzard.

Éditeur : Blizzard

Plateformes : PC

Date de sortie : automne 2024

2/ Star Wars Outlaws

Après quelques années de vaches maigres, les adaptations en jeux vidéo de la Guerre des Étoiles ont repris du poil de la bête avec la licence Star Wars Jedi de Respawn, et deux titres d’excellente facture (Fallen Order en 2019 et Survivor en 2023). Cependant, c’est bel et bien chez Ubisoft que se situe la plus belle promesse de jeu d’action-aventure Star Wars en solo, avec un “Outlaws” développé par Massive Entertainment (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora). Bien qu’il s’agisse d’un nouveau jeu en monde ouvert, les bandes-annonces et séquences de jeu diffusées par l’éditeur laissent espérer quelque chose de radicalement différent. Star Wars Outlaws, qui explorera les événements situés entre les épisodes V et VI de la légendaire saga, a pour ambition de proposer de l’exploration aussi bien à pied qu’en véhicule (dans l’espace ou sur la terre ferme !) et une narration poussée à travers des arbres de dialogues complexes. Le jeu Star Wars ultime sortira-t-il en 2024 ? Impossible ce n’est point…

Éditeur : Ubisoft

Plateformes : PC, Xbox Series, PlayStation 5

Date de sortie : 2024 (période non communiquée)

1/ Final Fantasy VII Rebirth

Faut-il véritablement rappeler ce qu’est Final Fantasy VII et ce qu’il incarne aux yeux de toute une génération de joueurs ? Depuis l’officialisation, attendue depuis des années, de son remake à l’E3 2015, le hit mythique de la première PlayStation a continué de faire l’actualité tous les ans. Après un premier volet d’un projet de remake en trois parties sorti en 2020, le deuxième s’apprête à débarquer en ce début d’année, et a pour ambition de jouer la carte de la nostalgie auprès de millions de fans tout en prenant le risque de réécrire le mythe, ce que la fin de Final Fantasy VII Remake a laissé entrevoir. Si vous avez joué au “FF7” original, vous vous posez très certainement la même question que nous concernant la destinée d’un personnage en particulier : nous aurons la réponse durant le premier trimestre 2024, dont il est le jeu le plus attendu… si ce n’est pas le titre le plus attendu de l’année à venir.