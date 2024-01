Daggerfall : le remake du plus gros RPG de Bethesda est enfin sorti, en avant la nostalgie

Après des années de développement, la version finale de Daggerfall Unity est enfin disponible pour le grand public. En plus d’être entièrement gratuit, ce remaster du second opus mythique de la saga Elder Scrolls revisite l’immense map du RPG en le remettant au goût du jour. Tout en étant compatible avec la quantité astronomique de mods…

Vous avez fini Starfield et vous êtes en manque de jeux Bethesda ? Voici le remake de l’un des plus vieux RPG du studio, mais aussi le plus ambitieux de son histoire — certaines mauvaises langues n’hésiteront d’ailleurs pas à affirmer que le gameplay n’a que très peu évolué entre les deux titres. Daggerfall est le second opus de la mythique série The Elder Scrolls, dont le dernier opus n’est autre que Skyrim. Depuis plusieurs, une équipe de passionnés s’est donné un projet fou : refaire entièrement le jeu sur Unity en remettant ces graphismes et plusieurs autres aspects au goût du jour.

Projet fou, car Daggerfall est de loin le projet le plus ambitieux de l’histoire de Bethesda. Sorti en 1996 sur MS-DOS (quelle époque), le jeu peut se targuer d’avoir l’une des plus grandes jamais créé pour un jeu vidéo : pas moins de 161 000 km². Voilà qui explique donc la durée du développement de son remake. 4 ans après la sortie de la première alpha, la version finale est aujourd’hui disponible. Et il vous sera bien difficile de résister si vous êtes un adepte de la formule Bethesda.

Sur le même sujet — Xbox : un troisième jeu Bethesda sera exclusif en plus de Starfield et The Elder Scrolls 6

Daggerfall Unity est disponible, il est temps de s’y replonger

Ce remake dispose ainsi de très nombreux arguments de ventes. À la fois compatible avec Windows, Linux et Mac, il modernise les graphismes du titre d’origine avec un éclairage amélioré, une compatibilité avec les hautes définitions et diverses optimisations de la qualité de vie du jeu. Mais, surtout, Daggerfall Unity est entièrement compatible avec tous les mods développés par la communauté au fil des années.

Sur les conseils des développeurs, vous pourrez ainsi craquer pour l’incroyable Quest Pack 1, qui ajoute 195 quêtes au contenu d’origine déjà gargantuesque, ou bien celui qui introduit les Archéologues, une guilde qui s’est donné pour mission de découvrir l’origine de Tamriel, le contenu où se déroulent les Elder Scrolls. Notez qu’il faudra vous munir d’une copie du jeu d’origine. Ça tombe bien : elle est déjà disponible gratuitement sur Steam. En théorie, vous devriez avoir de quoi vous occuper jusqu’à la sortie de The Elder Scrolls.