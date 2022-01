Zone-Téléchargement change à nouveau d’adresse, voici l’URL officielle

Zone-Téléchargement a récemment changé d’adresse en raison de ses soucis judiciaires, mais aussi des nombreux clones qui profitent de sa popularité pour arnaquer les internautes. Dans cet article, retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le site ainsi que sa nouvelle URL.

Zone-Téléchargement a profité de la nouvelle année pour changer d’adresse. L’un des sites français de téléchargement les populaires a été de nombreuses fois la cible des autorités ces dernières années, ce qui bien souvent mis à mal la qualité de ses services. Mais aujourd’hui, la plateforme semble renaître de ses cendres, peut-être, cette fois, pour de bon. Afin d’éviter de tomber sur un clone qui en voudrait à l’intégrité de votre PC, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le site.

🔎 Zone-Téléchargement, à quoi ça sert et comment ça marche ?

C’est en 2012 que Zone-Téléchargement voit le jour. Le site devient rapidement connu pour son offre assez incroyable de films et séries à télécharger gratuitement (et donc illégalement), qu’ils soient en VF ou en VOSTFR. Ce dernier est très apprécié pour sa simplicité d’utilisation — il ne nécessite pas de logiciel tiers comme c’est le cas pour YggTorrent et Cpasbien — mais aussi pour sa communauté très active, qui n’hésite pas à publier des contenus quelques heures seulement après leur diffusion.

En 2016, quatre ans après sa création, Zone-Téléchargement est à son apogée. Le site compte 3,7 millions d’utilisateurs actifs par mois, ce qui en fait le onzième le plus visité de tout le web français. Nécessairement, cette soudaine popularité a entraîné un revers de bâton. La police finit enfin par s’intéresser à la plateforme et arrête ses deux créateurs qui passeront 3 mois en prison.

🤔 Pourquoi est-il souvent compliqué de se connecter à Zone-Téléchargement ?

Depuis, il est bien difficile de retrouver l’adresse du site. En particulier ces derniers mois, celui-ci a changé bon nombre de fois d’URL afin d’échapper à la justice. En effet, les autorités ne peuvent poursuivre les administrateurs si leur site est hébergé à l’étranger. Il faut donc, dans un premier, temps, trouver l’adresse officielle, ce qui n’est pas forcément chose aisée si on ne sait pas où aller pour se renseigner.

Pour ne rien arranger, plusieurs clones de Zone-Téléchargement sont régulièrement mis en ligne. Tout comme ceux de The Pirate Bay par exemple, ceux-ci sont en apparence parfaitement similaires au site originel. Seulement, ils n’existent que pour pirater les utilisateurs malchanceux. En effet, bien souvent, les fichiers hébergés contiennent des malwares qui vont alors infecter le PC de l’utilisateur.

Il y a quelques mois, Zone-Téléchargement a lui-même été victime d’un piratage. Sa base de données a été exposée et exploitée par des hackers qui en ont profité pour multiplier le nombre de clones. Aujourd’hui, il est donc très dangereux d’essayer de se rendre sur le site sans connaître son adresse officielle.

🆕 Quelle est la nouvelle adresse de Zone-Telechargement ?

Jusqu’à il y a quelques jours, il fallait encore visiter zone-annuaire.casa pour avoir accès à la bibliothèque de contenu du site. Les administrateurs ont désormais simplifié les choses en créant un nouveau nom de domaine. La nouvelle adresse officielle est donc www.zone-telechargement.blue. Si vous vous connectez depuis l’Espagne, ou depuis chez vous à l’aide d’un VPN, vous pouvez également vous rendre sur www.zt-za.net.

Notez que tous les utilisateurs ayant déjà un compte sur la plateforme pourront le retrouver sur la nouvelle adresse. Rien ne change fondamentalement, si ce n’est l’URL, donc. En outre, les créateurs ont déclaré que les pop-ups et autres publicités présentes sur la plateforme sont amenés à disparaître, afin de « rendre le site le plus agréable au possible, comme il aurait toujours dû le rester ».

⚙ Comment contourner les restrictions et changer de DNS ?

Il est possible qu’en essayant de vous rendre sur ces liens, votre navigateur affiche un message d’erreur. Cela peut-être dû à un problème de DNS qui bloque toujours le site. Vous pouvez alors tenter de vous rendre dans les paramètres de vos navigateurs et configurer les réglages comme indiqué dans la capture ci-dessous. Essayez notamment de régler le DNS primaire sur 1.1.1.1 et le DNS secondaire sur 1.0.0.1.

Comme expliqué plus haut, vous pouvez également opter pour un VPN pour vous rendre sur le site. Si vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs VPN de 2021. Enfin, sachez qu’il existe des alternatives parfaitement légales à Zone-Téléchargement. Par www.zone-telechargement.al fonctionne de la même manière, mais vous réoriente plutôt vers des plateformes de streaming pour visionner le film ou la série en question.