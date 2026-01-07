Bientôt la fin des pubs interminables sur YouTube ? Ce pays montre l’exemple

L'invasion des publicités devient incontrôlable sur YouTube et les utilisateurs n'attendent plus qu'un signe pour espérer que les choses s'arrangent un jour. Ce signe pourrait bien nous venir tout du Vietnam, qui vient de passer une loi contraignant la plateforme à réduire la durée des publicités impossibles à passer.

YouTube n'a pas vraiment le vent en poupe en ce moment (bien qu'il soit légitime de se demander s'il y a déjà eu un temps où ses utilisateurs ne se sont pas plaints de la plateforme). Ces derniers mois, deux plaintes reviennent régulièrement : le service met beaucoup trop en avant les contenus générés par IA, même au sein de YouTube Music, et il y a beaucoup trop de publicités.

La publicité sur YouTube a toujours existé et, à vrai dire, c'est elle qui permet de faire en sorte que le site reste gratuit beaucoup. Mais il faut bien reconnaître que Google a pris un virage il y a quelques années, menant une guerre sans merci contre les adblocks et augmentant le nombre de publicités impossibles à passer. À l'heure actuelle, il est devenu monnaie courante de tomber devant une page de réclame de 30 secondes, que l'on est contraint de visionner dans son intégralité, parfois même plusieurs fois par vidéo.

Le Vietnam s'attaque à la folie publicitaire de YouTube

À ce stade, il ne reste plus qu'à espérer que le gouvernement s'en mêle et décide enfin de réguler la chose. En France et ailleurs en Europe, la chose n'est visiblement pas pour tout de suite. Mais au Vietnam, il s'agit d'une autre paire de manches. Le pays vient en effet de voter une nouvelle loi imposant une limite à YouTube et autres plateformes de streaming en ce qui concerne les publicités non-skippables. Dorénavant, YouTube devra laisser la possibilité d'ignorer n'importe quelle publicité avec 5 secondes.

Cette loi entrera en vigueur le 15 février prochain, mais fait déjà des émules sur Internet. Sur Reddit et autres réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs félicitent déjà la mesure et espèrent surtout que celle-ci influence leur propre gouvernement. Il est encore difficile à dire si l'Europe se résignera enfin à serrer la vis, mais compte tenu de la bataille que celle-ci mène contre les GAFAM depuis quelques années, l'espoir est de mise.