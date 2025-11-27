Android TV : la meilleure alternative à YouTube qui désactive toutes les pubs va disparaître, mais c’est pour une bonne raison

Le développeur de SmartTube a annoncé que l'application ne sera plus mise à jour sur Android TV, tandis que certains modèles de téléviseurs ont déjà commencé à la bloquer complètement. On pourrait croire que ce dernier se soit finalement fait rattraper par Google, qui n'apprécierait pas trop qu'une alternative à YouTube permette d'en profiter sans publicité, mais il n'en est rien. Tout cela est une question de sécurité.

Si vous êtes un grand utilisateur de YouTube sur votre téléviseur Android, il y a de grandes chances que vous ayez déjà cherché une alternative sans publicité (et gratuite) à la plateforme de streaming — et donc, que vous soyez tombé sur SmartTube. L'application est, en, quelques années, devenues la plus populaire de son genre, grâce à son interface intuitive, sa synchronisation automatique avec YouTube, mais surtout, des fonctionnalités dont il devient impossible de se passer une fois qu'on y a goûtées, comme l'adblock et le sponsor block.

Évidemment, que n'importe qui ait accès à de tels avantages sans verser un centime n'est vraiment au goût de Google, qui met régulièrement à jour YouTube pour mettre des bâtons dans les roues de SmartTube. Mais jusqu'ici, le développeur de l'application est toujours parvenu à surmonter ces obstacles, qui plus est rapidement dans la grande majorité des cas. Mais cette fois, il ne peut rien contre le rempart de constructeurs de TV Android qui se dresse contre lui. SmartTube est en train de vivre ses dernières heures sur le système d'exploitation.

Pourquoi SmartTube va bientôt disparaître de votre téléviseur Android

Pour une fois, Google n'est pas à blâmer dans cette affaire. Ou plutôt, la firme réagit de la bonne manière dans ce cas précis. Dans un message publié sur la page GitHub de l'application, yuliskov, développeur de l'application, explique que sa signature numérique, autrement dit la mesure de sécurité qui permet d'éviter que des pirates utilisent SmartTube pour diffuser des malwares, a été compromise. En réponse, Google Play Protect a réagi a désactivé le service, empêchant toute mise à jour d'être déployée.

Sur le même sujet – YouTube pour Android TV vous simplifie la vie avec ce nouveau bouton pour vous abonner à vos chaînes préférées