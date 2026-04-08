YouTube : cette nouvelle fonctionnalité étonnante promet de ne laisser aucune place à l’ennui devant une vidéo

Quand il n'est pas en train d'ajouter toujours plus de publicités obligatoires, YouTube ajoute de nouvelles fonctionnalités à son abonnement Premium. La dernière à arriver dans le canal de test est pour le moins intrigante.

De nos jours, il est devenu rare de parler de YouTube autrement que pour annoncer l'arrivée d'un nouveau format publicitaire agaçant. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une mauvaise nouvelle de la sorte tombait encore. Pourtant, il arrive parfois que la plateforme travaille sur d'autres fonctionnalités qui n'ont rien à voir — si ce n'est qu'elles ont elles aussi pour objectif d'inciter les utilisateurs à souscrire à un abonnement payant. Il se peut même que ces fonctionnalités soient, a minima, intrigantes.

C'est le cas de la dernière nouveauté repérée par nos confrères d'Android Authority. YouTube permet déjà de régler la vitesse de lecture d'une vidéo, pour la rendre plus rapide ou plus lente selon les besoins. Mais ce paramètre doit être ajusté manuellement, ce qui, apparemment, demande encore un peu trop d'effort pour les développeurs de YouTube. Ces derniers ont donc imaginé une option réglant automatiquement la vitesse de lecture en fonction des différentes séquences d'une vidéo.

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YouTube va choisir à votre place quand accélérer une vidéo

Très justement appelé Auto-speed (ou Vitesse automatique dans la langue de Molière), cette fonction propose donc d'ajuster automatiquement la vitesse de lecture d'une vidéo. Mais attention, “sans sacrifier sa compréhension”, précise YouTube. Ce qu'il faut probablement comprendre par là, c'est que la plateforme va déterminer elle-même les séquences d'une vidéo qui ne mérite pas que vous vous y attardiez, possiblement grâce l'algorithme qui détermine déjà les passages les plus visionnés par les utilisateurs.

Il y a ici un véritable enjeu économique pour le service de streaming. Comme n'importe quel autre réseau social, YouTube fait son beurre grâce à l'attention des internautes. Plus ils restent longtemps devant leur écran, plus YouTube gagne de l'argent. En accélérant les passages que celui-ci juge trop ennuyeux, le service s'assure une attention prolongée de la part des utilisateurs. Au détriment du divertissement, ou même du propos de la vidéo ? Sûrement, mais ça, ce n'est pas son problème.