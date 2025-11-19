YouTube va avoir droit à sa propre messagerie, fini de partager vos vidéos préférées avec une autre application

C'était tellement prévisible que l'on est presque étonné que cela arrive si tard. Google vient d'annoncer l'arrivée d'une messagerie au sein de YouTube, officiellement pour avoir un moyen direct de partager ses vidéos préférées avec ses proches. La fonctionnalité ne devrait pas tarder à être déployée auprès du grand public.

Quelle application aujourd'hui n'a pas sa propre messagerie ? La réponse est simple : YouTube. Après tout, à quoi celle-ci pourrait-elle bien servir, si ce n'est à se partager des vidéos entre proches. Hé bien c'est précisément le constat que s'est fait Google. Cliquer sur le bouton partager, copier le lien et l'envoyer à l'aide d'une autre application, tout cela est bien trop compliqué. Alors évidemment, la firme de Mountain View a annoncé l'arrivée d'une messagerie intégrée directement à YouTube.

Ceci étant, ce n'est pas exactement comme ça que Google présente les choses. Dans son billet de blog, l'éditeur parle plutôt d'un “nouveau moyen de partager des vidéos sur YouTube”. À comprendre que ce nouveau moyen permettra d'envoyer une vidéo à un autre utilisateur en privé, puis de tenir une conversation avec ce dernier. Exactement comme… une messagerie. À ceci près qu'il faudra respecter certaines conditions pour y avoir accès.

Google annonce l'arrivée d'une messagerie dans YouTube

Il faudra en effet être âgé d'au moins 18 ans pour pouvoir utiliser cette messagerie, ainsi que d'être doté d'un compte Google relié à une chaîne YouTube (alimentée ou non). Ces conditions remplies, les utilisateurs n'auront plus qu'à cliquer sur l'icône de cloche puis sur l'option de partage. Cela générera un lien d'invitation qu'il sera possible d'envoyer à l'utilisateur de son choix, qui devra alors l'accepter pour lancer une conversation.

Lorsque le lien est établi entre deux personnes, ces dernières n'auront plus qu'à utiliser le bouton de partage traditionnel de YouTube. Cela fera apparaître la liste de contact de l'utilisateur, qui pourra alors sélectionner ceux à qui il souhaite envoyer la vidéo. En outre, la messagerie permettra de supprimer des messages déjà envoyés. Pour l'heure, Google effectue des tests en Pologne et en Irelande. On imagine que la fonctionnalité ne va pas tarder à être disponible partout.