YggTorrent sera désormais privé, une nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp, c’est le récap’ de la semaine

Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt mieux gérer leurs messages grâce à une nouvelle fonctionnalité très pratique. Alors que Steam confirme que les jeux ne sont pas transférables, même par testament, Google annonce qu’Android TV sera plus performant et plus fluide que Google TV. Seuls les utilisateurs enregistrés pourront désormais accéder à YggTorrent.

YggTorrent se transforme en site privé

Alors que la justice française continue sa lutte contre le téléchargement illégal, l’un des plus célèbres sites pirate change de tactique pour échapper aux pressions juridiques. En effet, YggTorrent sera désormais privé. Pour l’instant, seuls les six millions d’utilisateurs déjà enregistrés peuvent accéder au contenu du site.

WhatsApp : une gestion des messages plus simple

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp qui sont submergés chaque jour de nouveaux messages, une nouvelle fonctionnalité très pratique est actuellement testée dans la version bêta 2.24.11.13 sur Android. Pour simplifier la gestion de vos messages non lus, une option baptisée « Effacer les non lus » vous permettra désormais d’y voir plus clair : à chaque ouverture de WhatsApp, le compteur des messages non lus se remettra à zéro, et vous pourrez vous concentrer sur vos communications importantes.

Steam : impossible de léguer vos jeux

Un joueur de Steam s’est posé la question pertinente du futur de ses jeux après sa mort. La plateforme lui a apporté une réponse décevante puisque les comptes comme les jeux ne sont pas transférables, même par testament. Si vous souhaitez léguer votre bibliothèque de jeux Steam, la seule option semble donc de partager votre identifiant et votre mot de passe sans que la plateforme ne soit au courant.

Android TV : Google ajoute un grand nombre de nouveautés

Google a profité de la Google I/O du 14 au 15 mai 2024 pour lever le voile sur les nouveautés apportées à Android TV. Bonne nouvelle, Android TV profitera de meilleures performances, les temps de démarrage seront réduits, l’écran défilera de manière plus fluide et les données se chargeront beaucoup plus rapidement. Enfin, les utilisateurs auront accès à un mode « énergie optimisée » et pourront facilement retrouver leur télécommande.

La loi 3DS contraint des millions de français à refaire leur carte grise

Votée en 2022, la loi 3DS a pour projet de simplifier la vie des collectivités locales grâce à la constitution d’une base de données nationale. Toutes les adresses existantes en France y seront géolocalisées. Malheureusement, cette BAN exclue les lieux-dits et les rues sans noms. Certaines adresses risquent donc de changer et plusieurs millions de français seront donc obligés de refaire leur carte grise.

Nos tests de la semaine

Senua’s Saga Hellblade II : un jeu sublime mais court pour son prix

Ninja Theory propose ici un jeu sublime, assurément le plus « cinématographique » de l’histoire de Xbox. On adore son interface épurée et immersive, la qualité du sound design, et l’intrigue chargée de mystères. On regrette que Senua’s Saga : Hellblade II soit si court vu son prix. Les énigmes et les combats pourraient être moins répétitifs et les voix dans la tête de Senua ne plairont pas à tout le monde.

Roborock Qrevo MaxV : une nette amélioration d’aspiration et de lavage

Le Q Revo MaxV n’est pas parfait, toutefois on note les améliorations apportées à ce nouvel appareil. Meilleure aspiration, évitement des obstacles efficaces, autonomie satisfaisante et bon nettoyage de la serpillère à l’eau chaude. On apprécie également l’application ultra-complète et la station efficace. Malheureusement, les tâches incrustées ne partent pas, le Q Revo MaxV ne détecte pas les petits objets et c’est un appareil assez bruyant.

Lenovo Yoga Pro 7i : un excellent PC qui peine a sortir du lot

Lenovo propose ici un très bon PC performant doté d’un clavier confortable et d’un écran très bien calibré, même s’il est bien trop réfléchissant. Lors de notre test, nous avons apprécié que le Yoga Pro 7i soit ultra silencieux et ne chauffe que très peu. Malheureusement, l’autonomie n’est pas impressionnante par rapport à la concurrence, et il manque un facteur fort qui nous encourage à choisir ce PC plutôt qu’un autre.

Poco F6 Pro : quelques points forts mais une partie photo trop légère

Le Poco F6 Pro est un smartphone au design élégant très agréable à manipuler. On adore sa charge vraiment rapide, sa puissance capable de faire tourner tous les jeux et son bel écran OLED de qualité. Nous étions ravis de découvrir un chargeur dans la boîte. Mais le Poco F6 Pro a aussi des défauts que l’on a du mal à accepter dans ce segment de prix. L’autonomie est moyenne, la partie photo est largement perfectible et c’est un appareil qui chauffe beaucoup en jeu.

Mini Cooper SE 2024 : la citadine la plus puissante du marché

C’est une citadine électrique vraiment agréable à conduire, qui combine performances, agilité et bonne consommation en ville. On adore son écran OLED et ses aides à la conduite. Petits bémols, l’autonomie sur autoroute pourrait être meilleure et l’amortissement est trop sec. On regrette qu’Apple CarPlay soit intégré dans l'écran OLED rond. C’est actuellement la citadine la plus puissante du marché, mais elle rencontrera bientôt une concurrente solide avec l’arrivée de la nouvelle Renault 5.

