Ces employés en télétravail pensaient pouvoir tromper leur entreprise, ils ont eu une mauvaise surprise !

La banque américaine Wells Fargo a récemment licencié plus d'une douzaine d'employés pour avoir utilisé des dispositifs de simulation de mouvement de souris et de clavier afin de faire croire qu'ils travaillaient à distance.

Alors que le télétravail devient de plus en plus commun, certains en profitent pour mettre en place tout un tas de supercheries. Récemment, le FBI a mis en garde contre des fraudeurs proposant de fausses offres d'emploi à distance en incitant les victimes à effectuer des paiements en cryptomonnaies. De l'autre côté, des employés de Wells Fargo, une banque américaine, ont été surpris en train d'utiliser des dispositifs de simulation de mouvement de souris et de clavier, appelés « mouse jigglers », pour feindre leur activité en continue sur leurs ordinateurs.

Les « mouse jigglers » sont des dispositifs disponibles en ligne à petit prix. Ils sont conçus pour empêcher les ordinateurs de passer en mode veille en simulant des mouvements du curseur de la souris. Bien que Wells Fargo ait pris la décision de licencier ses employés pour comportement trompeur, les détails sur la manière dont la fraude a été découverte restent flous.

Ces employés de banque utilisaient des simulateur de mouvement pour leur souris

Laurie Knight, porte-parole de Wells Fargo, a déclaré : « Wells Fargo a des attentes élevées auprès de ses employés et ne tolère aucun comportement contraire à l'éthique de l’entreprise. » Depuis l'expansion du télétravail pendant la pandémie, la société a mis en place des outils sophistiqués de surveillance qui peuvent suivre les frappes au clavier, les mouvements des yeux et même prendre des captures d'écran et enregistrer les visites de sites web.

Ils seraient au total plus d'une douzaine d'employés à être concernés, et le site de la BBC a confirmé six cas de licenciement et un cas de démission volontaire liés à cette affaire. La plupart d'entre eux travaillaient pour Wells Fargo depuis moins de cinq ans, ce qui suggère qu'ils avaient sûrement été embauchés pendant la pandémie. Désormais, la banque exige que la plupart de ses salariés se rendent au bureau au moins trois jours par semaine, une politique en ligne avec celle de nombreuses grandes entreprises. La banque américaine a ensuite refusé de commenter davantage cette affaire.

