Ce célèbre service de messagerie ferme ses portes après 28 ans d’existence, une page se tourne

Pour des millions de personnes dans le monde, le nom ICQ déclenche un flot de nostalgie, rappelant les jours pionniers de la communication par internet. Malheureusement, il est temps de lui dire au revoir.

Le 26 juin, le rideau tombera sur ICQ, marquant la fin d'une ère pour l'application qui a introduit dans le monde le concept de communication mondiale en temps réel en cliquant sur un bouton. C’est après près de 28 ans d’existence que le service de messagerie va tirer sa révérence.

Lancé en 1996, quelques mois avant le service de messagerie pionnier d'AOL, ICQ (acronyme de « I Seek You ») s'est rapidement attiré les faveurs d'un public fidèle, avec plus de 100 millions d'utilisateurs à son apogée. Sa simplicité, associée à la possibilité d'engager des discussions individuelles ou en groupe avec des personnes du monde entier, en a fait un succès immédiat, révolutionnant la manière dont les gens se connectent et partagent leur vie.

Lire également – WhatsApp : certains utilisateurs migrent vers ICQ, l’ancêtre des messageries instantanées

ICQ ferme ses portes bientôt

Pour beaucoup, ICQ était plus qu'un simple outil de communication ; c'était une passerelle vers un nouveau monde d'amitiés en ligne, de communautés de joueurs, et un précurseur des plateformes de médias sociaux qui dominent aujourd'hui nos vies numériques. Le son emblématique « uh-oh », qui signale l'arrivée d'un message, est devenu la bande-son familière d'innombrables conversations et expériences partagées.

Au fil des ans, ICQ a changé de propriétaire, pour finalement tomber sous le contrôle de VK (anciennement Mail.ru) en 2010. Malgré les tentatives de revitalisation de la plateforme et de son adaptation à l'ère mobile, le service a perdu de sa pertinence face à la concurrence féroce d'alternatives plus modernes.

Bien que les raisons de la fermeture imminente d'ICQ ne soient pas claires, VK recommandant aux utilisateurs de migrer vers leurs propres plateformes de messagerie, l'annonce a suscité la nostalgie de ceux qui ont grandi avec. À l'approche de la date de fermeture du 26 juin, d'innombrables utilisateurs prendront sans doute le temps de faire leurs adieux à un vieil ami, se remémorant les innombrables heures passées à bavarder, à partager et à établir des liens avec des personnes du monde entier.