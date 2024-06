Google déploie sa mise à jour Android 14 QPR3, la 5G devient gratuite pour les clients Orange, c’est le récap’ de la semaine

La dernière mise à jour d’Android 14 est riche en correctifs, les clients mobiles Orange peuvent profiter gratuitement de la 5G, Supracell débarque sur Netflix le 27 juin 2024, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dit tout ce que l’on sait de la nouvelle série de super-héros de Netflix et on fait le point sur les changements apportés par Android 14 QPR3. Orange annonce que ses clients pourront profiter d’un forfait 5G gratuitement jusqu’au 8 septembre et la dernière mise à jour de la Switch supprime certaines fonctionnalités. Bonne nouvelle pour les propriétaires de Pixel récents, les numéros inconnus deviennent plus faciles à identifier.

Un forfait 5G gratuit pour les clients Orange

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Orange a décidé de faire une surprise à ses clients en proposant l’accès à la 5G sans frais additionnels. En effet, plusieurs antennes 5G temporaires ont été installées à Paris et les clients Orange qui possèdent un smartphone compatible pourront donc profiter d’un forfait 5G gratuit jusqu’au 8 septembre 2024.

Lire : Clients Orange, la 5G est gratuite pour vous, voici comment en profiter

Switch : Nintendo supprime les fonctionnalités liées à X

Alors que l’intégration de X (Twitter) disparait de la Switch, la dernière mise à jour de la console portable supprime plusieurs fonctionnalités liées à l’application. Si certaines fonctions étaient disponibles depuis des années, il est logique qu’elles disparaissent aujourd’hui. Vous ne trouverez donc plus les options “Publier sur Twitter”, “Publication sur les réseaux sociaux” ou encore “Suggestions d'amis”. Nintendo a également profité de la mise à jour du 10 juin pour améliorer la stabilité du système.

Lire : La Nintendo Switch dit adieu à ces fonctionnalités dans sa dernière mise à jour

Dernière mise à jour pour Android 14 avant Android 15

Google prend soin de ses utilisateurs avec la mise à jour Android 14 QPR3 (Quarterly Platform Release 3) qui corrige certains bugs, améliore la stabilité de l’appareil photo et optimise les performances des Pixel. Certains menus de paramètres ont également été réorganisés et de nouvelles icônes d’applications ont été ajoutées pour simplifier leur accès. Enfin, on note des améliorations au niveau de la batterie, de la charge et de l'audio Bluetooth LE. Des correctifs du système bienvenus avant le déploiement d’Android 15.

Lire : Android 14 : Google déploie un dernier lot de nouveautés avant Android 15

Une recherche inversée de numéro débarque dans les Pixel récents

Si vous possédez un Pixel 6 ou un modèle plus récent, vous pouvez désormais profiter d’une nouvelle fonctionnalité très pratique. En effet, Google a profité de sa mise à jour de juin pour proposer une option de recherche inversée de numéro accessible depuis le journal d’appels. Les utilisateurs peuvent donc mieux gérer les appels masqués, les filtrer et les identifier sans avoir à les chercher manuellement.

Lire : Les Pixel vous aideront désormais à identifier le propriétaire d’un numéro inconnu, voici les modèles compatibles

Netflix lève le voile sur la série Supracell

Le 27 juin, les abonnés Netflix pourront découvrir la nouvelle série britannique baptisée Supracell. Une série de super-héros qui rejoint le catalogue de la plateforme et qui pourrait rivaliser avec le show The Boys sur Prime Video. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir l’intrigue de la première saison de Supracell.

Lire : Netflix répond à The Boys avec cette nouvelle série de super-héros

Nos tests de la semaine

Citroën ë-C3 : le meilleur rapport prestations/prix

Avec son design moderne et son look SUV compact, la Citroën ë-C3 pourrait séduire de nombreux utilisateur en quête d’une voiture électrique d’entrée de gamme qui ne fait pas de compromis sur les prestations. Lors de notre test, nous avons été conquis par la puissance de recharge en courant continu, le confort des suspensions et l’habitabilité du véhicule. La Citroën ë-C3 a toutefois quelques défauts tels que l’insonorisation qui est largement perfectible et le freinage régénératif qui est trop faible.

Lire : C’est la voiture électrique la moins chère du marché et elle est française ! On a testé la nouvelle Citroën ë-C3

Honor 200 Pro : puissance et bel écran à moins de 700 euros

Si l’on regrette l’absence de chargeur et de coque dans la boîte ou encore les 3 ans de mise à jour d’Android seulement, on adore l’écran lumineux, la puissance bien maîtrisée et la recharge rapide du Honor 200 Pro. Côté photo, le module principal est excellent mais les capteurs secondaires ne sont pas terribles pour cette gamme de prix. On adore le joli motif de la version bleue.

Lire : Test Honor 200 Pro : un smartphone qui vient faire de l’ombre au Magic6 Pro

Motorola Moto G34 5G : intéressant pour les petits budgets

Si vous cherchez un smartphone compatible 5G à un prix raisonnable, le Moto G34 5G pourrait vous séduire. Motorola propose ici un appareil capable de faire de bonnes photos de jour et accompagné d’un chargeur dans la boîte. Bien sûr, pour ce prix, on ne peut pas s’attendre à des miracles côtés définition de l’écran, photographie ou encore performances.

Lire : Test Motorola Moto G34 5G : difficile de faire la fine bouche pour le prix