Test Lenovo Yoga Pro 7i : un PC portable ultra classique, mais aussi ultra efficace

Les ordinateurs portables se suivent… et se ressemblent ? Quelque peu effectivement. Difficile de savoir qui blâmer dans ce cadre : est-ce que les constructeurs eux-mêmes veulent renouveler leur parc rapidement, ou est-ce que les fondeurs veulent absolument pousser leurs dernières puces? Toujours est-il que nous avons devant nous le Lenovo Yoga Pro 7i, dont la principale nouveauté est surtout de profiter du dernier SoC Intel Core Ultra.

2024 signe une année folle pour les PC avec l'arrivée des puces Intel Ultra. A cette occasion, de nombreux constructeurs ont fait le choix de bousculer leur gamme en intégrant bon nombre de nouveautés, surtout au niveau du design. Et de l'autre côté du spectre, il y a Lenovo, qui cherche à s'appuyer sur une formule qui a fait ses preuves avec le Yoga Pro 7i.

Pour vous, nous l'avons disséquer dans tous les sens. Et si la vraie innovation, c'était de de continuer sur sa lancée ?

Prix et dispobilité

Le Lenovo Yoga Pro 7i de 2024 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1399 euros pour une configuration basée sur l’Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go.

La configuration que nous avons en test est quant à elle vendue 1499 euros. Ici, nous passons à l’Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Il s’agit de la configuration offrant le meilleur rapport qualité/prix du lot, et celle qui est donc à privilégier si le PC portable vous fait de l’œil.

Fiche technique

Comme dit plus tôt, la plus grande nouveauté est l’intégration du dernier Intel Core Ultra 7 155H, dont l’avantage le plus mis en avant par son créateur est l’intégration d’un nouveau NPU dédié aux tâches d’intelligence artificielle. En réalité, on aurait plutôt tendance à souligner l’avènement de l’Intel Arc mobile, qui met enfin l’équipe bleue sur le chemin de la rédemption pour la partie graphique de ses PC mobiles.

Lenovo Yoga Pro 7i Ecran 14,5 pouces IPS LCD

3072 x 1920 pixels

120 Hz Processeur Intel Core Ultra 7 125H GPU Intégré, Intel Arc RAM 32 Go LPDDR5X 7467 MHz Mémoire interne 1 To PCIe 4.0 Connectique 1 Thunderbolt 4

1 USB 3.2 Gen 2

1 USB A 3.2 Gen 1

1 HDMI 2.1

1 combo jack OS Windows 11 Poids 1,49 kg Dimensions 1n56 x 32,55 x 22,65 cm

L’autre avantage de l’Intel Core Ultra est son intégration de deux nouveaux cœurs “ultra efficients” qui doivent permettre aux configurations de profiter d’une autonomie accrue. Cependant, rares sont ceux ayant proprement réussi à en tirer pleinement partie pour le moment, à l’exception d’Asus et de son dernier Zenbook.

A lire aussi – Test Asus Zenbook 14 OLED UX3405 : il coche toutes les cases du parfait petit ultra-portable

Design

On reconnaît les grandes générations de produit d’un constructeur au fait qu’il chamboule soudainement son design. Et ici… ça n’est pas le cas. Le Lenovo Yoga Pro 7i de 2024 a tout simplement la même tête que le modèle précédent, voire de tous les modèles du constructeur. On le reconnaît aisément à son usage d’un châssis métallique au gris légèrement plus clair que la norme, mais surtout au fait qu’il oriente toujours ses marques en mode portrait.

De ce fait, on a toujours un peu envie de tenir ses PC portables comme l’on tiendrait un cahier ou un carnet. En soi, l’idée est toujours bonne et le Lenovo Yoga Pro 7i reste un ultrabook séduisant. Seulement, il ne sort pas particulièrement du lot, surtout au cours d’une année où de nombreux autres constructeurs ont décidé de revoir leurs formules, de peaufiner au maximum leurs propositions précédentes et/ou d’assumer enfin une nouvelle ligne directrice. “On ne change pas une équipe qui gagne”, comme dirait sûrement Lenovo ici.

N’en reste pas moins un PC portable assez léger (1,5kg), et dont les traits très arrondis signature de la gamme Yoga sont toujours aussi sympathiques à l’usage. La gamme qui a avant tout mis en avant des transformables continue donc de mettre son bouton d’alimentation sur le côté, comme le ferait une tablette, mais il s’agit d’un petit clin d’œil qu’on a appris à aimer avec le temps.

En ouvrant le capot, on peut découvrir le clavier rétroéclairé de la bête. Ses touches sont excellemment bien espacées, mais surtout, c’est au niveau des switchs que nous avons la meilleure surprise. Ces derniers sont bien rebondis, offrent une très bonne distance d’activation pour un format chicklet, ne sont pas vraiment bruyants et sont tout simplement un délice à utiliser au quotidien. Le pavé tactile, d’une très large diagonale, est lui aussi très plaisant, même si l’on aurait aimé le voir épouser le verre pour une glisse plus optimisée encore.

La connectique est elle aussi plutôt bien fournie, du moins pour un ultrabook de ce format. Nous retrouvons à gauche un port HDMI, un port USB-C 3.2 Gen 2 et un port Thunderbolt 4. À droite, un unique port USB A et un combo jack complètent le tout, avec aussi la présence du bouton d’alimentation et d’un interrupteur d’alimentation pour la webcam. Question de sécurité. On aurait au moins apprécié retrouver un second port USB-C à droite, ce afin de pouvoir charger le Lenovo Yoga Pro 7i peu importe où se situe le chargeur.

Et pour ce qui est de l’écran, Lenovo a tout de même su contenir ses bordures pour offrir un très large affichage. On aurait par contre apprécié un revêtement mat, puisque le cadre lui-même est extrêmement réfléchissant. L’un dans l’autre, cela ajoute à une question qui ne peut s’empêcher de poindre dans notre esprit : quel est l’aspect “Pro” qui justifie le nom de cette machine ?

Ecran

Le Lenovo Yoga Pro 7i est équipé d’une dalle IPS LCD de 14,5 pouces mettant en avant une définition “3K” de 3072 x 1920 pixels. La dalle est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, même si le constructeur la positionne par défaut sur le 60 Hz.

Notre sonde nous indique que cette dernière couvre 143% de l’espace sRGB pour 101,3% de l’espace DCI-P3, ce qui est déjà un très beau démarrage. Dalle IPS LCD oblige, c’est dans le ratio de contraste que nous attendons le meilleur ; à 1109:1, nous sommes sur une bonne dalle, sans briller.

La calibration fournie par Lenovo sur ce Lenovo Yoga Pro 7i est par contre excellente. Le Delta E moyen mesuré n’est que de 0,44, tout simplement parfait, avec une température de couleur moyenne de 6579K qui est là encore proche de la perfection. Il n’y a donc qu’un seul élément décevant : la luminosité maximale, mesurée à 427 cd/m². Un taux qui, avec un écran aussi réfléchissant, rendra extrêmement difficile la lecture de l’écran en extérieur, pour ne pas dire impossible lorsque le soleil est au beau fixe.

Performances

Notre configuration de test du Lenovo Yoga Pro 7i intègre donc un Intel Core Ultra 7 155H, tout simplement le SoC phare de 2024 pour les ultrabooks que l’on retrouve absolument partout. Ce dernier nous permet de profiter de 16 cœurs (6 performances, 8 efficients et 2 ultra efficients) pour 22 threads, avec une fréquence turbo maximale de 4,8 GHz. On y retrouve également 32 Go de RAM LPDDR5X à 7467 MHz soudée à la carte mère, et 1 To de stockage en PCIe Gen 4.

Lenovo a-t-il une sauce spéciale à nous offrir pour cette configuration ? Pas vraiment. Sous Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 830 points en multi core pour 104 points en single core qui sont tout simplement… les scores attendus du Core Ultra 7 155H lorsque celui-ci est bien traité, sans briller. Le score général de 6905 points sous PCMark 10 confirme cette même impression, qui reste positive : pas de sacrifice de performance pour tenir ce design tout de même très mince du Lenovo Yoga Pro 7i.

Et côté stockage, c’est au contraire une très bonne surprise qui nous attend. Alors que beaucoup de constructeurs ont optimisé leurs coûts de production en faisant appel à des barrettes M.2 de basse qualité ou vieillissante, nous retrouvons ici des scores de 7160 MB/s en lecture et 6469 MB/s en écriture séquentielle qui nous prouvent bien qu’il s’agit ici de la fin de génération du PCIe Gen 4, en attendant l’avènement grand public de la génération 5. Merci à Lenovo d’avoir évité les économies de bout de chandelle sur ce point.

Autre aspect sur lequel le constructeur s’en tire très bien : la gestion thermique. Le Lenovo Yoga Pro 7i s’entend à peine même en usage poussé, et ses températures maximales ne sont que de 41,3°C en bas de châssis. L’ordinateur est de tous temps confortable à utiliser.

Par contre, il aurait pu faire bien mieux sur le plan de l’autonomie. Hélas, il rejoint le camp des PC qui n’ont pas encore tout à fait maîtrisé le Core Ultra et ses deux cœurs ultra efficients, ce qui nous offre au bout une autonomie située entre 8 et 9 heures d’usage bureautique. Notez que le PC intègre une batterie assez large de 73 Wh, qui se recharge en Power Delivery à l’aide d’un bloc d’alimentation de 100W fourni.

Logiciel

D’un côté, nous avons Lenovo Vantage. L’expérience logicielle qu’elle met en avant est excellente et permet à quiconque, même les moins portés sur les nouvelles technologies, de prendre pleinement possession de son ordinateur et de le régler finement. Le constructeur a fait un bel effort pour faire en sorte que chaque catégorie soit bien détaillée, chaque option soit bien expliquée, et que tout soit centralisé sur une même interface. Chapeau.

Problème étant que nous avons toujours Lenovo Now et le penchant très publicitaire du constructeur. L’application n’hésite pas à se lancer en plein écran pour vendre ses tomates, et quand on l’additionne à la préinstallation de McAfee et ses nombreuses notifications… Ça commence à faire beaucoup.

Futurs acheteurs : faites le ménage dès l’achat et désinstallez tout ça. Lenovo : faites le ménage et dosez votre louche un peu mieux.

On achète ?

Le Lenovo Yoga Pro 7i est dans une position étrange. La machine elle-même est vraiment réussie, mais l’année 2024 n’a fait que sortir des excellentes machines coup sur coup. On pense notamment à l’Asus Zenbook 14 OLED pour son autonomie, ou encore le Dell XPS pour son regain de puissance et son nouveau design. Cette machine peut lutter la tête haute, mais manque d’un grain d’épice supplémentaire qui changerait la donne. Ici, nous sommes dans une forme de train-train peu enthousiasmant.

Reste que le design Lenovo, très sobre et très arrondi, peut faire la différence pour quelques esthètes. Et que Lenovo n’est pas le dernier à proposer des promotions agressives pour convaincre. Auquel cas, si vous décidez de craquer un jour pour ce Lenovo Yoga Pro 7i, nous pouvons au moins vous dire que vous ne serez pas déçus.