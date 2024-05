WhatsApp a droit à un nouveau design, les avions hypersoniques sans pilotes arrivent, le récap

Meta vient de déployer une toute nouvelle interface sur son application WhatsApp, ces avions commandés militaires n’auront bientôt plus de pilotes, Google Messages veut en finir avec les messages indésirables, c’est le récap.

L’application iOS et Android de WhatsApp vient d’avoir droit à une nouvelle mise à jour de son design, qui la rend plus épurée. De son côté, l’US Air Force travaillerait déjà sur un avion hypersonique militaire assez révolutionnaire, puisqu’il n’y aurait aucun pilote. Enfin, l’application Google Messages aurait une nouvelle astuce pour vous éviter de recevoir des messages indésirables. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 10 mai 2024.

Nouveau design pour WhatsApp sur Android et iOS

WhatsApp déploie actuellement une mise à jour majeure de son interface utilisateur sur iOS et Android. Cette refonte introduit un nouveau design plus moderne, avec des améliorations du mode sombre, une palette de couleurs repensée et une navigation simplifiée. Les icônes sont désormais arrondies, les transitions plus fluides, et l'agencement des éléments clés comme la barre de recherche a été revu pour plus d'ergonomie.

Lire – WhatsApp change complètement de look sur iOS et Android, voici les nouveautés

L’US Air Force utilisera bientôt un avion militaire révolutionnaire

Le SR-72, surnommé “Le fils du Blackbird”, est un projet top secret de l'US Air Force visant à créer le plus rapide avion sans pilote jamais conçu. Prévu pour des vols d'essai dès 2025 et une mise en service vers 2030, il promet des vitesses hypersoniques dépassant 6400 km/h, soit environ 5 fois la vitesse du son. Combinant technologies de reconnaissance et capacités offensives, ce drone de nouvelle génération à propulsion mixte révolutionnera l'aviation hypersonique militaire.

Lire – Cet avion hypersonique n’a pas de pilote, décollage prévu pour 2025

Google a la solution face aux messages indésirables

Google Messages introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de masquer complètement les messages des contacts bloqués, y compris dans les discussions de groupe. Cependant, même si vous ne verrez plus leurs messages, ces contacts bloqués pourront toujours voir les vôtres. Une notification vous avertira lorsque des messages sont masqués dans un groupe en raison de contacts bloqués. Cette mise à jour très attendue offre plus de contrôle et de tranquillité aux utilisateurs souhaitant éviter les interactions indésirables.

Lire – Google Messages a trouvé un excellent moyen d’en finir avec les textos indésirables, voici comment