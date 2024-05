YggTorrent devient privé, ce smartphone est pliable en trois parties, le récap

Un célèbre site pirate français vient de passer en privé, un smartphone pliant est pour la première fois pliable en trois parties, un nouveau limitateur de vitesse arrive dans nos voitures dès l’été, c’est le récap.

Après plusieurs polémiques, YggTorrent a finalement décidé de changer sa méthode de fonctionnement et de passer en privé. De son côté, TCL a dévoile ce à quoi pourrait ressembler un smartphone pliable pas comme les autres, puisque son écran peut se plier deux fois. Enfin, l’UE va bientôt imposer un nouveau limitateur de vitesse dans nos voitures, plus intelligent que les autres. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 20 mai 2024.

YggTorrent vous demande désormais un mot de passe pour vous connecter

Face à l'intensification du blocage des sites de téléchargement illégal par les autorités françaises, YggTorrent, la plus grande communauté francophone de torrents, est passée en mode privé, accessible seulement aux utilisateurs enregistrés. Cette décision vise à échapper aux pressions juridiques croissantes, en opérant loin des regards publics et en répondant plus facilement aux demandes de suppression de contenus protégés. Cependant, le site prévient que ces mesures de blocage ne feront qu'inciter les pirates à devenir plus malins dans l'utilisation d'outils de contournement comme les VPN.

Lire – YggTorrent : le site pirate français passe en privé, voici ce que ça va changer pour vous

Ce smartphone se plie en trois, une première !

Lors du SID 2024, TCL a dévoilé le premier smartphone pliable en trois parties. Baptisé “Free-type”, cet écran tri-pliable de 7,85 pouces permet des configurations en forme de G ou de Z, offrant une surface équivalente à une tablette une fois déplié. TCL a également présenté le premier écran flexible avec authentification faciale 3D directement à travers l'écran, sans ouverture dédiée. Il supporte même un rafraichissement de 120 Hz.

Lire – Ce smartphone pliable est le premier à se plier en trois, et ce n’est pas un Samsung

Vos voitures seront bientôt équipées d’un nouveau limitateur de vitesse

À partir du 1er juillet 2024, une nouvelle technologie appelée Intelligent Speed Assistance (ISA) deviendra obligatoire sur tous les nouveaux véhicules vendus dans l'Union européenne. Ce système surveille la vitesse du véhicule et peut ajuster automatiquement la puissance du moteur pour respecter les limites légales. Bien que controversé, l'ISA fait partie du plan “Vision Zéro” de l'UE visant à réduire les décès sur les routes. Selon les estimations, il pourrait réduire de 20% la mortalité routière, suscitant des réactions mitigées des automobilistes.

Lire – Ce nouveau limiteur de vitesse sera bientôt obligatoire sur toutes les voitures en France