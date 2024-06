Quelques jours après la confirmation que SpaceX travaillait sur un routeur Starlink de petite taille, des photos fuitent sur X (Twitter). L'occasion de constater qu'il est compact, mais pas autant qu'espéré.

D'abord destiné à fournir une connexion Internet là où faire passer la fibre est impossible ou presque, Starlink est devenu au fil des années une alternative envisageable aux fournisseurs “classiques”. Pour rappel, il s'agit d'une solution proposant l'accès au Web via une flotte de satellites gérés par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. L'offre est d'ailleurs disponible en France depuis 2021. Si le prix de l'abonnement est souvent le premier frein à l'adoption de Starlink (bien qu'il commence à baisser en Europe), l'installation du dispositif peut aussi poser problème.

Elle nécessite en effet le positionnement d'une parabole motorisée. Rien de complexe à configurer, mais cela en fait une solution très peu pratique à emporter avec soi lors d'un voyage de courte durée par exemple. En attendant les premiers abonnements Starlink pour smartphones, les internautes nomades guettent l'arrivée d'un modem plus compact et facilement transportable. On a justement appris son existence officielle il y a peu et grâce à un post d'Oleg Kutkov sur X (Twitter), on sait même à quoi il va ressembler.

Le Starlink Mini est un routeur compact, mais pas autant qu'attendu

Si les documents de la Federal Communications Commission (FCC) américaine laissaient penser que le routeur pourrait tenir dans la main, il n'en est rien au final. Cela n'empêche pas le Starlink MINI (de son petit nom interne REV MINI1_PROD2) d'être compact. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, il prend la forme d'un rectangle fin dont les dimensions sont de 28,9 par 24,8 cm. Il se glissera donc aisément dans un sac à dos.

En terme de connectivité, le Starlink MINI supporte les normes Wi-Fi 802.11b/g/n/ax, donc jusqu'au Wi-Fi 6. Il embarque 3 antennes internes et possède un port Ethernet. L'alimentation est quant à elle assurée par un connecteur rond “barrel”. Reste deux inconnues majeures puisqu'on ne connaît pas encore la date exacte de sortie ou le prix du routeur. Les dernières informations parlent cependant d'un tarif deux fois moins élevé que le matériel actuel (450 €) et d'une arrivée dans quelques mois.