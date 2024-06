Cette batterie révolutionnaire pourrait sauver le monde du réchauffement climatique, voici comment

Des chercheurs ont créé une source d'énergie qui pourrait bien révolutionner le monde de demain en utilisant des algues. Cette technologie capture le dioxyde de carbone et crée par la même occasion une solution énergétique à émissions négatives.

Alors que notre planète se réchauffe de plus en plus vite, la quête d'une source d'énergie propre est devenue cruciale. Alors qu’un certain nombre de scientifiques se concentrent sur la création d'énergie de fusion. Par exemple, le réacteur KSTAR de la Corée du Sud, surnommé le “soleil artificiel”, a récemment marqué l'histoire en maintenant un plasma à une température de 100 millions de degrés Celsius durant 48 secondes. D’autres explorent différentes voies pour parvenir à des solutions énergétiques neutres en carbone.

Aujourd'hui, des chercheurs ont peut-être obtenu le Graal en développant une source d'énergie à émissions négatives. Selon une nouvelle étude publiée dans le journal Energies, cette technologie utilise des algues pour générer de l'énergie de manière renouvelable et écologique. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à ces organismes pour leurs applications variées. Par exemple, le groupe Data4 a récemment lancé un projet pour faire pousser ces plantes marines sur le toit de l'un de ses data centers en France qui utilise la chaleur résiduelle pour stimuler la photosynthèse et produire de la biomasse tout en absorbant du dioxyde de carbone, le principal responsable du réchauffement climatique.

Cette batterie a base d’algue utilise le CO2 de l'atmosphère

Le processus exploite la photosynthèse, le mécanisme naturel par lequel les plantes transforment le dioxyde de carbone en nourriture. Les chercheurs ont ainsi réussi à créer une batterie en utilisant des algues. En suspendant ces dernières dans une solution spéciale entre une anode et une cathode, et en les séparant par une membrane, ils ont pu produire de l'énergie.

Cette technologie est très intéressante car son seul sous-produit est l'eau, et le processus commence en absorbant du dioxyde de carbone. Ainsi, non seulement elle n'émet pas de carbone, mais elle contribue à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Les électrons produits par les algues lors de la photosynthèse sont capturés pour générer de l'électricité.

Pour l'instant, un module photosynthétique a produit une tension maximale de 1,0V. Bien que le passage à une échelle suffisante pour alimenter des villes entières reste à développer, les scientifiques sont optimistes quant à son potentiel. C’est notamment le cas en raison de l'absence de production de gaz dangereux ou de microfibres dans le processus qui simplifient les problèmes de gestion des déchets.

Source : MDPI