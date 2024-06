M6 lance une chaîne HDR avec une meilleure qualité d’image pour l’Euro 2024

M6 HDR va diffuser les matchs de l'Euro 2024 en 1080p HDR à 50 images par seconde pour une meilleure expérience de visionnage.

L'Euro 2024 débute enfin ! En France, TF1 et M6 sont les diffuseurs en clair de l'événement, tandis que beIN Sports se pose comme une alternative payante retransmettant l'ensemble des matchs de la compétition. Pour l'occasion, M6 met en place un dispositif spécial avec le lancement d'une nouvelle chaîne qui ne sera disponible que durant un mois, soit pour la durée du tournoi.

Cette chaîne a deux atouts pour elle : elle diffusera les matchs en HDR pour de meilleurs contrastes et une colorimétrie plus vive, et en 50 images par seconde au lieu de 25 images par seconde habituellement pour plus de fluidité. Il faudra par contre se contenter d'une définition 1080p. Comme précisé par Ultra-K, l'Euro 2024 ne sera de toute façon pas capter en qualité 4K. À choisir, il vaut donc mieux regarder les matchs sur cette chaîne M6 HDR plutôt que sur M6 4K, l'upscaling ne justifiant pas de se passer de HDR et des 50 images par seconde.

M6 HDR est dsiponible sur la TNT

M6 HDR est accessible depuis la TNT ou par satellite (Fransat) sur le canal 56. A priori, la chaîne n'est pas disponible depuis les box des différents opérateurs ou depuis l'écosystème Canal+. Ultra-K prétend que M6 HDR sera présent sur Molotov pour les abonnés payants, mais nous n'y avions pas accès ce 14 juin dans l'après-midi. Elle sera peut-être déployée un peu plus tard.

Une fois l'Euro 2024 terminé (M6 diffusera la finale du 14 juillet), M6 HDR libèrera le canal pour France 3 UHD. Cette dernière n'est pas vouée non plus à durer dans le temps, puisqu'elle prendra fin dès que les jeux Olympiques de Paris se terminent.

Pour rappel, voici tous les matchs de l'Euro 2024 diffusés par M6 :

Italie – Albanie le samedi 15 juin à 21 heures (Dortmund)

Espagne – Italie le jeudi 20 juin à 21 heures (Gelsenkirchen)

Pays-Bas – France le vendredi 21 juin à 21 heures (Leipzig)

Belgique – Roumanie le samedi 22 juin à 21 heures (Cologne)

Suisse – Allemagne le dimanche 23 juin à 21 heures (Francfort)

Angleterre – Slovénie le mardi 25 juin à 21 heures (Cologne)

Géorgie – Portugal le mercredi 26 juin à 21 heures (Gelsenkirchen)

2 huitièmes de Finale

2 quarts de Finale

1 demi-finale

La finale (Berlin)

Bonne coupe d'Europe à tous et allez les Bleus !

Source : Ultra-K