Les fans qui attendaient une version remasterisée de la version originale du premier Star Wars vont être déçus. George Lucas a expliqué pourquoi il ne souhaite pas qu'elle voit le jour.



Il y a des films tellement mythiques qu'ils font partie intégrante de la culture populaire des dizaines d'années après leur sortie. La première trilogie Star Wars est de ceux-là. En 1977, l'arrivée de ce qui est aujourd'hui appelé l'épisode 4, Un nouvel espoir, provoque un raz-de-marée qui ne s'est jamais arrêté. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, nous avons eu droit à de nouveaux films et à de nombreuses séries dans l'univers de Georges Lucas comme Ahsoka, Obi-Wan Kenobi ou encore The Acolyte.

La trilogie originelle a marqué les esprits, et pourtant, il est très probable que vous n'ayez jamais vu son véritable premier épisode sorti dans les salles obscures il y a maintenant 47 ans. Son réalisateur a en effet souvent remanié son œuvre au gré de ses envies et des progrès technologiques.

On pense par exemple au changement ayant eu lieu après la sortie des épisodes 1 à 3. Quand une scène finale de l'épisode 6 montrait le fantôme d'Anakin Skywalker incarné par Sebastian Shaw, c'est Hayden Christensen qui apparaît désormais. Cela n'empêche pas les fans d'attendre une restauration du “vrai” Star Wars en 4K, mais ils vont être déçus.

George Lucas ne veut pas d'une version 4K du Star Wars original et il a une raison

Dans une interview donnée après avoir reçu une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière, Georges Lucas a déclaré : “je suis fermement convaincu que le réalisateur, le scénariste ou le cinéaste devrait avoir le droit de faire en sorte que son film soit comme il le souhaite”, déclare le réalisateur à The Hollywood Reporter. “Nous avons sorti l'original sur laserdisc et tout le monde était vraiment en colère, ils ont dit : ‘Ça a l'air horrible.' Et j'ai dit : ‘Oui, je sais que c'est le cas'. C'est à ça que [le film] ressemblait.”

Autrement dit, l'homme estime que la version actuelle de son film est celle qu'il avait en tête et qu'il n'est pas question de toucher à l'ancienne. Ce fut d'ailleurs l'une des conditions imposées par Lucasfilm lors de son rachat. Dommage, on ne verra jamais en 4K qu'à l'origine, c'est bien Han Solo qui tirait le premier.