Une nouvelle fonctionnalité rejoint WhatsApp sur Android, la justice fait fermer Yggtorrent et PapaDuStream, c’est le récap’ de la semaine

La transcription des messages vocaux devrait bientôt arriver sur Android, de nombreux sites pirates français bloqués par la justice, Samsung pourrait proposer un smartphone pliant à environ 735 euros, c’est le récap’ de la semaine.

Les abonnés Freebox Pop et Delta devront bientôt dire adieu à la formule Disney+ Standard sans publicité. Pendant que la justice française renforce encore sa guerre contre le téléchargement illégal en fermant des sites pirates très populaires, une mise à jour de WhatsApp pourrait bientôt nous permettre d’utiliser la transcription des messages vocaux sur Android. Un modèle pliant à moins de 800 euros pourrait rejoindre la gamme Galaxy Z et Tesla travaille sur son projet « Zéro Service » qui permettrait de limiter l’entretien de ses véhicules.

Freebox : Disney+ Standard disparait des abonnements Pop et Delta

Depuis le début de l’année 2023, les abonnés Freebox et Delta pouvaient profiter de 3 mois d’abonnement sans frais à la formule Disney+ Standard sans publicité. Cet avantage a malheureusement disparu le 18 mars 2024. En effet, les abonnés Free devront désormais payer pour s’offrir l’une des trois formules de Disney+ à savoir la version Standard sans publicité à 5,99€/mois, la version Standard à 8,99€/mois ou la version Premium à 11,99€/mois.

La transcription des messages vocaux arrive enfin sur Android

Si iOS profite déjà depuis un an de la transcription des messages vocaux, cette fonctionnalité très pratique n’existait pas sur Android. Bonne nouvelle, une mise à jour pourrait bientôt changer ça. Les utilisateurs de smartphones Android pourront donc bientôt dicter le contenu de leurs messages à l’oral et la transcription permettra à leurs destinataires de lire ces messages plutôt que de les écouter. On ne connait pas encore la date de l'introduction de cette nouvelle fonction.

Tesla travaille sur un projet incroyable, le « Zero Service »

Elon Musk continue de vouloir révolutionner l’univers automobile et plus particulièrement la durabilité de ses véhicules. En effet, une offre d’emploi pour le projet « Zéro Service » laisse penser que le constructeur travaille activement sur la conception de voitures électriques qui n’auraient quasiment plus besoin d’entretien. Le but de ce projet est de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance et de rendre plus agréable l’expérience des propriétaires de voitures Tesla.

28 sites français de téléchargement illégal bloqués par la justice

La Cour de cassation avait récemment été saisie pour tenter de bloquer de nombreux sites de téléchargement et streaming illégal. La justice française a tranché en faveur des associations d’ayants droit en exigeant le blocage de 28 sites de pirates français. La liste des noms de domaines contraints d’être bloqués par Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR comprennent notamment des sites très populaires tels que PapaDuStream ou Yggtorrent. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la liste complète des sites pirates bloqués.

Bientôt un smartphone pliant à moins de 750 euros chez Samsung

Une nouvelle fuite vient de révéler que Samsung travaillerait actuellement au lancement futur d’un smartphone pliant abordable. En effet, le constructeur coréen pourrait proposer un nouveau modèle, qui rejoindrait la gamme Galaxy Z. Les rumeurs nous viennent du média Sisa Journal, qui révèle également que ce futur smartphone coûterait environ 800 dollars, donc moins de 750 euros.

Nos tests de la semaine

Rise of the Ronin : un très bon jeu d’action-aventure qui parvient à nous faire oublier ses défauts

Avec son merveilleux gameplay, son système de progression ingénieux et son bel open world, Rise of the Ronin devrait régaler les joueurs, notamment les passionnés d’histoire japonaise. On adore les combats, les différents niveaux de difficulté, les nombreux personnages très attachants ou encore la bande originale et les doublages japonais. Mais ce jeu d’action-aventure a aussi ses défauts. L’IA ennemie n’est pas au niveau, la VF n’est pas toujours convaincante et on aurait apprécié une structure moins conventionnelle.

OneXPlayer 2 Pro : une console portable qui manque d’arguments pour lutter contre la concurrence

Certes on apprécie la proposition tout-en-un du OneXPlayer 2 Pro et son large format 8,4 pouces, malheureusement la concurrence est rude sur le marché des consoles portables, et il nous est difficile de recommander ce produit. L’écran 60 Hz n’est pas assez lumineux, l’expérience logicielle est exécrable, et le clavier n’est pas bien conçu.

