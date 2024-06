Google Chrome : votre historique de navigation sera bientôt surveillé par une IA

Google cherche tout le temps à repousser les limites en exploitant l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'expérience de l'utilisateur dans son navigateur Chrome. La dernière nouveauté en date ? Une nouvelle fonctionnalité qui promet de révolutionner la manière dont nous effectuons des recherches dans notre historique de navigation.

Comme le savent les utilisateurs de Chrome, la recherche d'une page web datant de plusieurs jours ou semaines peut s'avérer frustrante, car elle implique souvent de passer au crible une mer d'URL visitées et de titres de pages. Mais Google entend changer la donne avec sa fonction “Recherche dans l'historique” alimentée par l'intelligence artificielle.

Selon des informations récentes, cet ajout permettra aux utilisateurs de rechercher des pages en se basant sur leur contenu réel, et non pas seulement sur l'URL ou le titre. En exploitant la puissance de l'IA, Chrome sera en mesure de comprendre le contexte et la signification des mots figurant sur une page web, ce qui facilitera la recherche d'un article, d'une recette ou d'un document de recherche perdu depuis longtemps.

L’IA de Google va parcourir votre historique à votre place

Les implications de cette fonctionnalité sont considérables, car elle promet de simplifier l'expérience de navigation et d'épargner d'innombrables minutes de recherche infructueuse. Cependant, comme toute technologie de ce type, des inquiétudes ont été soulevées quant à la protection de la vie privée et à l'utilisation des données.

Google a fait preuve de transparence quant à la nécessité pour ses modèles d'intelligence artificielle d'accéder aux données des utilisateurs, y compris les termes de recherche, le contenu des pages et les résultats générés. Bien que ces données soient chiffrées et stockées sur l'appareil lorsque la recherche historique est activée, l'entreprise reconnaît que ses réviseurs humains peuvent également avoir accès à ces informations au cours des phases initiales de développement.

Cette révélation a suscité un débat sur l'équilibre délicat entre commodité et respect de la vie privée. Si certains utilisateurs peuvent apprécier les avantages des capacités de recherche améliorées par l'IA, d'autres peuvent hésiter à confier leur historique de navigation aux géants de la technologie, même s'ils sont assurés du chiffrage et du stockage sur l'appareil. L'approche de Google fait écho à la fonction “Recall” de Copilot AI de Microsoft, récemment retardée, qui a suscité des critiques en raison de ses pratiques de collecte de données exhaustives.