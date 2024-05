Votre collection de jeux vidéo vous suivra dans la tombe, Steam refuse catégoriquement de la transférer à vos proches

Qu'arrive-t-il à notre bibliothèque de jeux Steam une fois que nous avons passé l'arme à gauche ? Un utilisateur curieux a décidé de poser la question à la plateforme. Et autant dire que la réponse apportée est plutôt décevante.

Joueur depuis plus de 25 ans maintenant, j'ai pu me constituer au fil des années une belle collection de jeux sur Steam. Si vous êtes curieux, vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site Steamtime.info pour obtenir diverses informations sur votre compte, comme le nombre de jeux achetés, d'amis, d'heures passées ou son âge exacte.

Ainsi, alors que mon compte a soufflé sa 11e bougie en 2024, il comprend 98 jeux pour un total de 3 546 heures passées. Soit une moyenne de 322 heures par an. Enfin, j'ai dépensé environ 1 500 euros durant cette décennie. Une autre donnée que vous pouvez retrouver sur Steam dans la rubrique Fonds Externes utilisés.

Pour votre serviteur comme beaucoup d'autres joueurs, la bibliothèque Steam est un reflet de notre personnalité de gamer. Elle est aussi un historique, et il suffit de la faire défiler pour se remémorer de bons souvenirs sur d'anciens titres comme Day of Defeat Source, Team Fortress 2, Bioshock ou encore Half-Life 2 par exemple.

A lire également : Ce jeu Steam est mauvais ? Voici comment vous faire rembourser intégralement

Qu'arrive-t-il à un compte Steam après la mort ?

Et même si ces jeux sont au format numérique, il est naturelle de vouloir transférer cette belle ludothèque après avoir passé l'arme à gauche. Un joueur s'est justement posé la question et a voulu en savoir plus auprès du support technique de Steam. Et autant dire que la réponse de la plateforme n'est guère réjouissante :

“Malheureusement, les comptes Steam et les jeux ne sont pas transférables. Le support de Steam ne peut pas autoriser l'accès au compte ou son contenu à un autre compte. J'ai le regret de vous informer que votre compte Steam ne peut pas être transféré vis un testament”.

Des jeux voués à disparaître avec leur utilisateur

Voilà qui a donc le mérite d'être clair. A sa mort, un joueur ne peut malheureusement offrir la jouissance de son compte à ses proches, comme ses enfants ou un autre membre de la famille. Inscrire son compte Steam sur son testament ne suffit visiblement pas non plus à outrepasser les conditions d'utilisation de la plateforme de Valve. Comme l'ont rappelé nos confrères de Kobini dans un article publié en mars 2023, un autre utilisateur s'étant penché sur la question.

Lors d'une conversation avec le support, il avait avoué que son compte actuel n'était pas le sien et qu'il en avait hérité d'un ami proche, décédé il y a peu de temps. Une honnêteté qui lui a coûté cher. Pour cause, après un rapide message de condoléance, Steam a choisi de lui retirer les accès du compte… De ce que l'on comprend, si vous souhaitez léguer votre compte Steam, il vaut mieux donner son mot de passe et son identifiant dans la plus grande discrétion, sans en informer la plateforme.