Android TV : plus rapide, plus performante, la version 14 arrive et fait le plein de nouveautés

D’ici fin 2024, Android TV bénéficiera de grosses nouveautés. Google promet de révolutionner son système pour les TV devenu aujourd’hui incontournable, en le rendant plus fluide, plus rapide et moins énergivore.

À l’occasion de la Google I/O qui s’est tenue du 14 au 15 mai 2024, le géant de Mountain View a dévoilé un très grand nombre de nouveautés concernant Android 15 et l’IA, et notamment le Project Astra qui promet de révolutionner notre manière d’utiliser nos smartphones. Mais Google en a aussi profité pour évoquer l’avenir d’Android 14 pour TV. Le système d’exploitation, que l’on trouve sur les téléviseurs, les box TV fournies par certains opérateurs et les boîtiers multimédias comme la Shield TV de Nvidia, va profiter d’importantes nouveautés.

Si les TV et les boîtiers multimédias sont généralement équipés d’un petit processeur et d’une faible quantité de RAM, c’est pour une bonne raison : réduire les coûts de fabrication. En outre, comme les tâches dévolues à ce type d’appareils sont assez restreintes (lire des vidéos et de la musique, ou parfois jouer à des petits jeux sans grande prétention), il n’est nul besoin de faire appel à un SoC aussi puissant que celui des smartphones premium ou des PC.

Revers de la médaille : le processeur utilisé parfois par les constructeurs dans leurs TV manque réellement de puissance. Lorsqu’on démarre l’appareil, que l’on fait défiler l’écran d’accueil ou qu’on lance une application… Ca rame !

Google optimise Android 14 pour TV et le rend plus fluide sur tout type de téléviseur

Si Google a annoncé qu’Android TV allait profiter de meilleures performances lors de la Google I/O, nous n’avions pas eu davantage d’informations. Paul Lammertsma, l’un des ingénieurs de l’entreprise, vient de donner plus de détails sur ces améliorations. Ainsi, on apprend que les appareils sous Android TV bénéficieront de temps de démarrage réduits. Ils profiteront aussi d’un temps de chargement de l’écran d’accueil réduit de plus de 4 secondes, lorsque l’appareil est complètement éteint.

Mais il y a mieux : Android TV jouira d’optimisations quant il s’agit de faire défiler l’écran horizontalement ou verticalement. De quoi s’affranchir totalement des saccades qui se présentent quand on scrolle sur l’écran d’accueil, par exemple. Autres nouveautés : Paul Lammertsma promet à la fois un chargement plus rapide des données, ainsi qu’une réduction de 20% du stockage.

Android TV met l’accent sur la gestion d’énergie

La nouvelle version du système d’exploitation accueillera également deux nouveaux modes de gestion d’énergie. Le mode “basse énergie” sera capable de désactiver la connexion du réseau dès que l’appareil entre en veille. En revanche, les mises à jour pourront toujours être effectuées. Quant au mode “énergie optimisée”, il permettra de gérer des fonctionnalités avancées, comme celles permettant de contrôler un téléviseur via Google Home.

Enfin, d’autres nouveautés sont annoncées au sein d’Android 14 pour TV : la possibilité de retrouver facilement sa télécommande, un mode picture-in-picture ou l’utilisation de l’IA pour des recommandations de séries et films ultra personnalisées.

On sait d’ores et déjà que cette mise à jour d’Android TV sera disponible dès cette année sur certains appareils. Néanmoins, Google n’a pas encore précisé lesquels. Rappelons que le déploiement d’une nouvelle version d’Android TV peut prendre plusieurs mois, voire un ou deux ans selon les constructeurs.