Xiaomi Watch S1 Active : la montre connectée est à 69 € pour les soldes

Profitez de la période des soldes d'hiver 2024 pour vous offrir une montre connectée Xiaomi. Sur la boutique en ligne Orange, la Watch S1 Active bénéficie d'une réduction de 50 euros pour passer sous les 70 euros.

Moins de deux ans après avoir présentée par Xiaomi au cours du lancement du Xiaomi 12, la version Active de la Watch S1 est en promotion chez Orange.

Affichée à 119 euros avant la deuxième démarque des soldes d'hiver 2024, la montre connectée de la marque chinoise voit son prix diminuer à 69 euros. L'offre promotionnelle concerne le coloris noir de l'accessoire et prend fin le 6 février prochain.

Conçue et idéale pour les sportifs, la Xiaomi Watch S1 Active est équipée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. Compatible avec les smartphones tournant sous Android ou iOS, l'objet connecté dispose d'une batterie ayant une capacité de 470 mAh qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 12 jours en utilisation normale.

Résistante à l'eau grâce l'indice 5 ATM, la Watch S1 Active embarque divers capteurs comme la fréquence cardiaque, l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur géomagnétique, le capteur atmosphérique et la lumière ambiante. Enfin, il faut savoir que l'objet connecté prend en charge plus de 100 modes sport tels que le cyclisme, la natation, la course, la marche, le basket, le tennis et bien plus encore.