Pour les soldes, l’enceinte Bose TV Speaker est à moins de 190 €

La Bose TV Speaker est en promotion chez Amazon. Pour les soldes, l'enceinte Bluetooth du constructeur américain bénéficie d'une remise immédiate de plus de 25% de la part du célèbre commerce en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que les soldes d'hiver 2024 prendront fin le 6 février prochain, Amazon profite de l'événement commercial pour faire baisser le prix d'une enceinte Bose. Lors d'une vente flash, la Bose TV Speaker passe de 261,94 euros à 189,95 euros. Cela fait une réduction de près de 80 euros par rapport au dernier prix constaté avant la remise. La livraison du produit à domicile est gratuite et Amazon suggère le paiement en quatre fois sans frais.

Concernant ses principales caractéristiques, la Bose TV Speaker dispose d'un son clair, équilibré et naturel. C'est une enceinte qui embarque deux haut-parleurs à plage étendue et un tweeter central pour les voix. La TV Speaker de la marque américaine embarque le mode Dialogue, l'optimisation des basses (activée depuis la télécommande) et la technologie sans fil Bluetooth 4.2 pour le streaming audio. Du côté de la connectivité, on retrouve notamment un port HDMI ARC-CEC, une entrée optique, un entrée AUX et un port USB. Compacte et légère, elle peut se positionner presque n'importe où grâce à ses dimensions de 59.3 x 5.6 x 10.2 cm et à son poids estimé à 2 kilos.