Xiaomi Watch S1 Active officiel : voici la smartwatch abordable idéale pour les sportifs

Xiaomi vient d'annoncer la Watch S1 Active lors de la présentation des Xiaomi 12. Destinée aux sportifs, la montre connectée embarque plusieurs capteurs destinés à évaluer la santé et les performances physiques de son porteur. Proposée à 199 dollars, elle se distingue aussi par la présence de l'assistant vocal Amazon Alexa.

Ce mardi 15 mars 2022, Xiaomi organisait une conférence en ligne pour annoncer le lancement des Xiaomi 12 sur le marché européen. Après avoir longuement dévoilé ses nouveaux smartphones, la marque chinoise a présenté quelques accessoires destinés aux magasins en Europe, dont les Buds 3T Pro

Xiaomi a également annoncé l'arrivée de la Watch S1 et de la Watch S1 Active. Pour mémoire, nous avions déjà couvert la présentation en Chine de la Watch S1 fin de l'année dernière. Par contre, la firme n'avait pas encore évoqué la version Active.

Xiaomi promet 12 jours d'autonomie sur la Watch S1 Active

La Watch S1 Active est plutôt destinée aux sportifs. Elle embarque 117 modes de suivi de l'activité et 19 modes de suivi dédiés aux professionnels du sport. On y trouve notamment des modes pour le tennis, la course ou la natation (la montre est étanche). Un sytème de GPS double fréquence est intégré à l'accessoire pour améliorer le suivi des séances d'entraînement en extérieur.

La montre connectée est recouverte d'un écran AMOLED HD de 1,43 pouce cerclé de bordures métalliques résistantes. Xiaomi annonce plus de 200 cadrans différents et des fonds d'écran personnalisables avec MIUI 13 pour la smartwatch.

Sans surprise, la smartwatch embarque un moniteur cardiaque capable de fonctionner en continu et permet de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang par l'intermédiaire d'un capteur SpO2. On trouve aussi un système de suivi du sommeil.

La S1 Active est capable de passer des appels par le biais du Bluetooth. Vous pouvez communiquer avec votre interlocuteur grâce au micro et aux haut-parleurs intégrés. Xiaomi intègre aussi l'assistant vocal d'Amazon, le célèbre Alexa, et prend en charge les paiements sans contact par NFC. Enfin, la marque promet une autonomie de 12 jours en utilisation normale.

La montre connectée S1 Active est déclinée dans les coloris blanc, noir et bleu. Pour s'assurer que chaque acheteur trouve un modèle à son goût, Xiaomi propose aussi des bracelets en caoutchouc étanche ultra légers de différentes couleurs (blanc, noir, jaune, vert, bleu et rouge). Elle sera vendue aux prix de 199 dollars. Le prix en euros n'a pas été divulgué.