Xiaomi va lancer son concurrent aux Apple AirTag et Samsung Galaxy SmartTag

Les traqueurs Xiaomi Tag devraient bientôt arriver sur le marché pour concurrencer les AirTag d'Apple et les Galaxy SmartTag de Samsung.

Quand Apple lance un nouveau produit, la concurrence a tendance à se précipiter pour développer un appareil similaire. Mais avec la commercialisation des AirTag, peu de fabricants de smartphones ont conçu leur propre traqueur d'objet. Samsung a vite suivi son rival en sortant ses Galaxy SmartTag, mais depuis, c'est le calme plat, mis à part le Moto Tag de Motorola en 2024 (un nouveau modèle est attendu pour 2026). Mais la situation va bientôt évoluer.

C'est en effet au tour de Xiaomi de préparer son traqueur d'objet. Le leaker Kacper Skrzypek a repéré des mentions à un dispositif baptisé Xiaomi Tag dans HyperOS, la surcouche logicielle du constructeur. Il serait alimenté par une pile bouton CR2032, la même que celle utilisée par Samsung pour ses Galaxy SmartTag. D'ailleurs, le Xiaomi Tag devrait beaucoup ressembler au Galaxy SmartTag 2.

Un Xiaomi Tag avec ou sans UWB

Deux modèles seraient prévus : l'un sans ultra-wideband (UWB) et l'autre avec. L'UWB est une norme de télécommunications utilisée pour obtenir une localisation et une estimation de la distance qui soient précises. L'appairage du Xiaomi Tag avec le smartphone est des plus simples : il suffit de retirer une étiquette et de rapprocher l'appareil de son mobile pour les connecter. L'utilisateur peut alors suivre la localisation du traqueur depuis son téléphone et reçoit une notification lorsqu'il s'éloigne, pouvant signifier un vol ou un oubli. Une fonction permettant de faire confiance aux utilisateurs à proximité donne la possibilité de prêter l'objet auquel l'appareil est attaché sans recevoir d'alerte.

Pour l'instant, on sait que le Xiaomi Tag sortira au moins en Chine. Il est probable qu'il finisse par arriver chez nous, la marque commercialisant une large gamme d'objets connectés en Europe. Un traqueur de ce type qui serait moins cher que les Apple AirTag et Samsung Galaxy SmartTag pourrait engendrer un regain d'intérêt des consommateurs pour ce produit. S'ils se démocratisent, le réseau Find Hub d'Android, qui permet de retrouver un appareil perdu par communication avec des dispositifs d'autres utilisateurs, n'en serait que renforcé.