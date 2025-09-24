Vous rêviez d’un frigo Xiaomi dans votre cuisine ? Votre vœu va être exaucé

Rien arrête Xiaomi. On le savait depuis que le constructeur a lancé ses propres voitures électriques, la stratégie adoptée est à la diversification. On ne s'étonne donc pas de voir débarquer en France un frigo et un lave-linge connectés de la marque.

Connu pour ses smartphones, tablettes, écouteurs, bracelets et tout un tas d'autres appareils connectés, allant de l'AirFryer à la balance, Xiaomi veut s'imposer un peu plus dans nos foyers. La marque chinoise annonce aujourd'hui un réfrigérateur et un lave-linge connectés, compatibles avec Alexa et Google Assistant, qui seront bientôt disponibles en France.

Le Mijia Cross Door 502L est un réfrigérateur à grande capacité avec système à double porte qui s'ouvre à 90°. “Il intègre des zones de température personnalisables, notamment une zone iFresh réglable de -1 °C à 5 °C”, explique Xiaomi. L'appareil est doté de modes Automatique, Super Refroidissement et Super Congélation et compte sur la technologie Ag+ Fresh pour réduire les odeurs, préserver la fraîcheur des aliments plus longtemps et freiner la prolifération des bactéries.

Un frigo et un lave-linge connectés Xiaomi

Avec l'application Xiaomi Home, l'utilisateur est notifié si la porte est restée ouverte, pratique quand on a un enfant ou si l'on est de nature tête en l'air. Le réglage de la température à distance est également rendu possible. La technologie Dual Inverter garantit que le réfrigérateur reste silencieux tout en conservant une très bonne efficacité énergétique.

Le Mijia Pro 9 kg est un lave-linge séchant à chargement frontal. Malgré un design ultra-mince de 570 mm de profondeur, Xiaomi a réussi à intégrer un tambour d'une taille de 525 mm. Il est annoncé comme étant silencieux et économe en énergie. Il consommerait 25 % d'énergie en moins que le seuil minimum de la classe énergétique A de l'UE. La fonction Dual Auto Dosing permet l'utilisation optimale de lessive et d'adoucissant, tandis que l'appareil s'auto-nettoie aussi bien au niveau du bac à lessive que du tambour et de la porte. Ce Mijia Pro 9 kg est, lui aussi, contrôlable à distance via l'app Xiaomi Home.

Xiaomi fait savoir que le prix et la disponibilité des deux produits pour le marché français sera communiquée avant la fin de l'année 2025.