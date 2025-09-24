Vous rêviez d’un frigo Xiaomi dans votre cuisine ? Votre vœu va être exaucé

Rien arrête Xiaomi. On le savait depuis que le constructeur a lancé ses propres voitures électriques, la stratégie adoptée est à la diversification. On ne s'étonne donc pas de voir débarquer en France un frigo et un lave-linge connectés de la marque.

Crédit : Xiaomi

Connu pour ses smartphones, tablettes, écouteurs, bracelets et tout un tas d'autres appareils connectés, allant de l'AirFryer à la balance, Xiaomi veut s'imposer un peu plus dans nos foyers. La marque chinoise annonce aujourd'hui un réfrigérateur et un lave-linge connectés, compatibles avec Alexa et Google Assistant, qui seront bientôt disponibles en France.

Le Mijia Cross Door 502L est un réfrigérateur à grande capacité avec système à double porte qui s'ouvre à 90°. “Il intègre des zones de température personnalisables, notamment une zone iFresh réglable de -1 °C à 5 °C”, explique Xiaomi. L'appareil est doté de modes Automatique, Super Refroidissement et Super Congélation et compte sur la technologie Ag+ Fresh pour réduire les odeurs, préserver la fraîcheur des aliments plus longtemps et freiner la prolifération des bactéries.

Avec l'application Xiaomi Home, l'utilisateur est notifié si la porte est restée ouverte, pratique quand on a un enfant ou si l'on est de nature tête en l'air. Le réglage de la température à distance est également rendu possible. La technologie Dual Inverter garantit que le réfrigérateur reste silencieux tout en conservant une très bonne efficacité énergétique.

Le Mijia Pro 9 kg est un lave-linge séchant à chargement frontal. Malgré un design ultra-mince de 570 mm de profondeur, Xiaomi a réussi à intégrer un tambour d'une taille de 525 mm. Il est annoncé comme étant silencieux et économe en énergie. Il consommerait 25 % d'énergie en moins que le seuil minimum de la classe énergétique A de l'UE. La fonction Dual Auto Dosing permet l'utilisation optimale de lessive et d'adoucissant, tandis que l'appareil s'auto-nettoie aussi bien au niveau du bac à lessive que du tambour et de la porte. Ce Mijia Pro 9 kg est, lui aussi, contrôlable à distance via l'app Xiaomi Home.

Crédit : Xiaomi

Xiaomi fait savoir que le prix et la disponibilité des deux produits pour le marché français sera communiquée avant la fin de l'année 2025.


