La Xiaomi SU7 fait un carton, 120 000 voitures électriques ont déjà été commandées

36 heures après le lancement de la première voiture électrique de Xiaomi, la SU7, celle-ci est déjà en rupture de stock. Tous les exemplaires disponibles ont été commandés, totalisant déjà près de 120 000 ventes.

Xiaomi dévoilait il y a quelques jours les derniers détails au sujet de sa première voiture électrique, la berline SU7, et avait profité de sa conférence en Chine pour lancer les commandes. Les voitures avaient largement impressionné l’audience grâce à leurs spécifications techniques de haute volée, mais surtout à cause de leurs tarifs beaucoup plus faibles que nous pouvions l’espérer.

La Xiaomi SU7 de base a été commercialisée à 27 640 euros, soit plus de 4000 euros de moins que la Tesla Model 3 chinoise. Les versions Pro et Max, elles, sont disponibles à 31 480 euros et 38 386 euros soit plus de 100 000 euros de moins qu’une Porsche Taycan. On s’en doutait, le PDG Lei Jun a confirmé que les voitures étaient bien vendues à perte, car il aurait sinon été impossible d’atteindre de tels tarifs pour des performances aussi élevées.

La Xiaomi SU7 s’arrache en seulement quelques heures.

Il n’aura fallu attendre que 27 minutes pour que la Xiaomi SU7 atteigne les 50 000 ventes. Le fabricant chinois a ensuite annoncé avoir vendu 88 898 voitures électriques en 24 heures, puis avoir écoulé l’intégralité des 120 000 exemplaires disponibles en seulement 36 heures.

Avec ses tarifs agressifs et ses performances de pointe, il n’est pas surprenant que la Xiaomi SU7 ait fait un carton. Il reste maintenant à voir quand Xiaomi réouvrira les commandes, et on peut désormais se demander si la voiture conservera ce tarif intéressant pour les prochaines ventes ou si le fabricant chinois va décider d’augmenter les prix pour dégager une marge.

Lors du salon MWC, où nous avions pu voir la voiture, Xiaomi avait laissé entendre qu’elle ne sera pas limitée à la Chine. Cette dernière devrait bien arriver un jour ou l’autre chez nous en Europe, mais cela ne se produira vraisemblablement pas avant au moins 2025, si ce n’est 2026. Ce qui est sûr, c’est que Tesla a désormais un nouveau concurrent qui n’hésite pas à être très agressif sur les prix pour se faire une place sur le marché. Elon Musk pourrait alors également être forcé d’ajuster ses tarifs, du moins en Chine dans un premier temps.