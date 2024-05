Xiaomi veut vendre 100 000 voitures électriques dès la fin de l’année, de quoi inquiéter Tesla ?

Xiaomi veut s'insérer en force sur le marché des voitures électriques, puisque le fabricant chinois prévoit déjà de livrer au moins 100 000 véhicules dès la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Xiaomi s'est notamment inspiré de Tesla et de ses méthodes de production, qui lui permettent aujourd'hui de livrer plusieurs millions de véhicules par an.

Dès son lancement, la première voiture électrique de Xiaomi avait fait un véritable carton. En seulement quelques heures, le fabricant chinois comptait déjà pas moins de 120 000 commandes, mais certains acheteurs s'étaient depuis rétractés. Cependant, les performances impressionnantes de la voiture et son tarif agressif semblent convaincre de plus en plus de clients de sauter le pas.

Lors d'une conférence avec les investisseurs de la marque, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé que le fabricant avait l'ambition de livrer au moins 100 000 véhicules électriques SU7 en 2024. Pour cela, Xiaomi s'est assuré de mettre en place une ligne de production assez conséquente.

L'usine de Xiaomi va produire des voitures en masse

Au cœur de la stratégie de Xiaomi pour s'insérer rapidement sur le marché de l'électrique se trouve sa toute nouvelle usine de Yizhuang, à Beijing, qui est encore actuellement en cours de construction.

Cette usine devrait atteindre une capacité de production totale de 300 000 voitures par an une fois la construction terminée. Celle-ci se déroulera en deux phases, qui lui permettront chacune de pouvoir produire au moins 150 000 véhicules par an.

La production ayant débuté à la fin du premier trimestre de l'année, Xiaomi ne pourra vraisemblablement produire “que” 100 000 unités cette année. La société a produit plus de 3 000 véhicules en mars, avant d'atteindre les 5 000 voitures en avril. Elle devrait ensuite se stabiliser à environ 6 000 véhicules les mois suivants.

En utilisant la technologie “Hyper Die-Casting” de Tesla, qui permet de réduire considérablement le nombre de pièces de la carrosserie, Xiaomi serait en mesure ses voitures électriques toutes les deux minutes.

Il reste maintenant à savoir si Xiaomi sera en mesure d'atteindre ses objectifs de production, et si la fabrication ne sera pas retardée par des modifications de la voiture. On sait notamment que la voiture a connu quelques problèmes avec ses freins depuis son lancement, donc il n'est pas impossible que Xiaomi apporte quelques changements sur les prochaines unités.