Après la SU7, Xiaomi travaille déjà sur une autre voiture électrique. Voici les premières photos de ce futur modèle

Des clichés espions ont récemment révélé un SUV en phase de test routier en Chine. Avec ses lignes qui rappellent le Ferrari Purosangue, voici les premières images du MX11, le prochain véhicule électrique de Xiaomi.

Xiaomi, le géant chinois des smartphones, s'est récemment lancé cette année dans l'industrie automobile avec sa berline électrique SU7. Depuis son lancement en mars dernier, la SU7 a rencontré un succès fulgurant, avec 120 000 unités commandées en seulement 36 heures. Cette berline a conquis de nombreux utilisateurs grâce à ses performances impressionnantes et son prix compétitif qui lui permettent de rivaliser avec la Tesla Model 3.

Il y a quelques jours, un prototype de la Xiaomi SU7 a été aperçu en pleine action sur un circuit. Ceci nous laisse entrevoir les ambitions de la marque en matière de performances. Mais c’est un autre véhicule qui vient d'attirer notre attention : le premier SUV de Xiaomi, nommé MX11. Encore camouflé, ce dernier présente des lignes rappelant fortement celles du Ferrari Purosangue… Ou du Mazda CX-5 pour les haters.

On croirait que le profil du futur SUV de Xiaomi a été calqué sur celui du Ferrari Purosangue

Inspiré par de modèles prestigieux comme Porsche et McLaren, le MX11 reprend des éléments de design du SU7. Il présente un profil latéral similaire au Ferrari Purosangue. Sa calandre possède des phares intégrés qui rappellent ceux de la berline Xiaomi. Son toit en forme de coupé, qui se prolonge jusqu'à l'arrière, suggère une silhouette sportive presque calquée sur son homologue de chez Ferrari.

Des détails tels que les rétroviseurs latéraux, les caméras, les étriers de frein jaunes, les roues à cinq branches et les feux arrière exposés paraissent être un savant mélange des sportives du moment et de la première berline de ce constructeur chinois. Autre détail intéressant, Le MX11 arbore également un lidar monté sur le toit, similaire à celui de la SU7. Le but de celui-ci est d’améliorer la détection des obstacles et pourrait servir dans un système de navigation autonome.

Ces éléments montrent que le MX11 sera conçu pour un environnement urbain plutôt que pour sortir des sentiers battus, contrairement au Mercedes G580 4×4, qui peut faire des demi tours sur lui-même. Prévu pour 2026, les informations détaillées sur ce SUV sont pour le moment rares.