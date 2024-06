Cette voiture électrique veut battre le record d’accélération de la Porsche Taycan Turbo, devinez qui la développe !

La Xiaomi SU7, déjà impressionnante avec ses 673 chevaux, pourrait bientôt dépasser la barre des 1 000 ch. Repérée sur le Nürburgring, cette berline électrique chinoise vise le record détenu par la Porsche Taycan Turbo GT.

Xiaomi, le géant chinois des smartphones, s'est lancé dans l'industrie automobile avec sa berline électrique SU7. Depuis sa sortie au mois de mars dernier, la SU7 a fait un carton, 120 000 unités ont été commandées en 36 heures. Elle a séduit de nombreux utilisateurs grâce à ses performances par rapport à son prix compétitif qui la surclassent par rapport à certaines versions de la Tesla Model 3. Aujourd'hui, le constructeur pousse le bouchon encore plus loin en visant les records de performance des modèles haut de gamme comme une certaine Porsche Taycan.

Un prototype de la Xiaomi SU7 a été recemment aperçu en pleine action sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne. Selon les observateurs, cette version haute performance de la SU7 pourrait être équipée d'un moteur électrique “V8s” de 673 ch, ou d'un moteur encore plus puissant encore jamais vu sur ce modèle. Ce dernier posséderait un rotor en carbone et serait capable de développer 1 000 ch. Ce prototype est clairement conçu pour rivaliser avec les Porsche Taycan Turbo GT et Tesla Model S Plaid, qui dominent actuellement le marché des sportives électriques.

Xiaomi pourrait tester une SU7 de 1 000 ch pour battre la Porsche Taycan Turbo GT

Le prototype de la SU7 testé sur le Nürburgring présente des modifications aérodynamiques importantes, telles qu'un aileron arrière fixe et un petit spoiler avant. Ces améliorations sont essentielles pour maximiser la stabilité et la performance à haute vitesse. La Porsche Taycan Turbo GT a par exemple bouclé le Nürburgring en 7:07.55, et la SU7 vise clairement à battre ce record si sa puissance dépasse les 1 000 ch. Elle peux aussi viser une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes.

Xiaomi met également l'accent sur la technologie embarquée pour assurer que la SU7 soit non seulement rapide, mais aussi avancée en termes de confort et de sécurité. Le prototype est équipé de jantes de 21 pouces, de freins en céramique-carbone et d'un système de suspension renforcé pour gérer les forces extrêmes rencontrées sur le circuit. De plus, elle bénéficie d'équipements technologiques haut de gamme qui incluent des écrans tactiles pour les passagers avant et arrière, et un affichage tête haute de 56 pouces pour le conducteur.

