Lors d'une conférence diffusée en direct sur YouTube, Xiaomi vient de lancer officiellement la SU7, sa première voiture électrique. Le constructeur chinois fait la promesse ici d'une supercar wattée bardée de technologies innovantes et aux performances impressionnantes, le tout vendu à un prix abordable. Faisons le point ensemble sur la SU7, la voiture qui pourrait bien faire mal à Tesla.

En ce jeudi 28 mars 2024, Xiaomi est au centre de l'actualité. Pour cause, c'est aujourd'hui que le constructeur lance officiellement la SU7, sa première voiture électrique. Mine de rien, il s'agit d'une étape cruciale pour la marque chinoise, qui ambitionne de faire partie d'ici les 20 prochaines années de faire partie des principaux constructeurs de VE au monde.

En décembre 2023, Xiaomi a déjà dévoilé en large partie la fiche technique de la berline. On sait par exemple que la SU7 sera déclinée en trois variantes, à savoir la SU7, la SU7 Pro et la SU7 Max, le modèle ultime de la gamme. Elles seront par ailleurs équipées de moteurs électriques propriétaires à la puissance impressionnante, les HyperEngine V6 et V6s, capables d'atteindre les 21 000 tours par minutes (6,78 kw/kg).

Xiaomi détaille l'autonomie des SU7

Mais cette conférence a surtout été l'occasion pour Xiaomi de confirmer l'autonomie des différentes versions de la SU7. Ainsi, le modèle de base disposera d'un rayon d'action de 700 km en cycle chinoise CLTC (soit environ 625 km en cycle mixte WLTC) grâce à sa batterie de 73,6 kWh. Selon les précisions de Xiaomi, la SU7 sera capable de récupérer 350 km d'autonomie en 15 minutes seulement sur une borne à recharge rapide (la puissance reste à déterminée), tandis qu'une charge de 5 minutes permettra d'obtenir 138 km supplémentaires.

Concernant la SU7 Pro, cette version intermédiaire repose sur une batterie de 94,3 kWh pour une autonomie en cycle CLTC de 830 km (soit environ 740 km en cycle mixte WLTC). Ici, on reste sur les mêmes estimations de recharge : 350 km en 15 minutes et 138 km en 5 minutes seulement. Notez que la SU7 et la SU7 Pro affichent toutes les deux une vitesse maximale de 210 km/h.

Venons ensuite à la SU7 Max, la variante la mieux dotée et la plus sportive de la gamme. Selon les précisions de Xiaomi, la SU7 Max embarquera une batterie de 101 kWh, ce qui lui permet de prétendre à une autonomie de 810 km CLTC (soit environ 715 km en cycle WLTC). Avec une puissance affolante de 673 ch, elle pourra atteindre une vitesse maximale de 265 km/h et effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes. Lors de la présentation, Xiaomi n'a pas hésité à comparer les performances du SU7 Max avec le récent Porsche Taycan Turbo lancé en 2024. Concrètement, la voiture de Xiaomi bat la supercar allemande sur certains points, notamment la vitesse maximale (265 km/h contre 260 km/h), l'autonomie (800 km CLTC contre 630 km WLTC), mais aussi la consommation (13,7 kWh en CTLC contre 18 kWh en WLTC).

Et maintenant les prix

Mais qui du prix alors ? Voici la grille tarifaire pour chaque modèle dévoilée par Xiaomi :

SU7 : 215 900 yuans (soit environ 27 640 euros)

: 215 900 yuans SU7 Pro : 245 900 yuans (soit environ 31 483 euros)

: 245 900 yuans SU7 Max : 299 900 yuans (soit environ 38 386 euros)

Si les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes en Chine pour le SU7, il faudra malheureusement prendre son mal en patience concernant les autres marchés. En effet, Xiaomi préfère d'abord se concentrer sur le territoire national, même s'il n'exclut pas une expansion à l'international dans les mois et années à venir. Le succès du SU7 dans l'Empire du Milieu sera donc déterminant pour la suite des opérations.