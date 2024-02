Xiaomi SU7 : on a pu voir la berline électrique et elle ne laisse pas indifférent

Alors que tous les constructeurs automobiles se sont donnés rendez-vous au salon de Genève pour présenter leurs futurs produits, Xiaomi a décidé de faire différemment. Pour exposer la SU7, sa berline électrique prometteuse, la marque chinoise a choisi le MWC 2024 de Barcelone. Et ça tombe bien, on y était pour la reluquer sous tous les angles.

Ces dernières années, plusieurs constructeurs de smartphones ont décidé de se lancer à leur tour sur un marché en plein boom : celui des voitures électriques. Pour certains, cela représente même une sorte de seconde chance à l'image de Huawei. Comme vous le savez probablement, les activités de la firme de Shenzhen sur le marché des smartphones ont été sévèrement impactées par les sanctions décrétées par l'administration Trump il y a quelques années.

Voilà pourquoi le constructeur a décidé de se tourner vers l'automobile. En fin 2023, Huawei a d'ailleurs présenté la Luxeed 7, une berline électrique prometteuse. De son côté, Apple planche toujours sur sa fameuse Apple Car qui, aux dernières nouvelles, ne devrait pas arriver avant 2030.

La SU7, la vision de la voiture électrique par Xiaomi

Quant à Xiaomi, la compagnie chinoise a officiellement présenté en décembre 2023 la SU7, sa toute première voiture électrique. Tout comme Huawei, les ambitions avec cette berline sont conséquentes. Il faut bien reconnaître que la marque a cherché l'innovation à tout prix, que ce soit sur le moteur, la batterie, les méthodes d'assemblage, la conduite autonome ou encore le logiciel embarqué.

Voici un petit rappel de la fiche technique :

Moteurs HyperEngine V6 et V6S (21 000 tours par minute et 6,78 kW/kg de puissance)

Vitesse maximale de 210 km/h

Batterie CTB (Cell To Body) intégrée dans la carrosserie de 101 kWh

800 km d'autonomie en cycle chinois CLTC

0 à 100 km/h en 5,28 secondes (pour la SU7) et 2,78 secondes (pour la SU7)

coefficient de traînée de 0,195

Vitesse maximale de 210 km/h (pour la SU7) et 265 km/h (pour la SU7 Max)

Système de freins haute performance (33,3 mètres pour s'arrêter à 100 km/h)

Intégration de Xiaomi Pilot, logiciel de conduite autonome propriétaire

Intégration du système d'exploitation HyperOS pour une connexion optimale avec les smartphones de la marque

Compatibilité Apple CarPlay

Grand écran d'infodivertissement de 16 pouces

Système d'affichage tête haute de 56 pouces

2 écrans supplémentaires installés sur les sièges arrière

La Xiaomi SU7 fait son show au MWC 2024

Comme vous pouvez le constater, les caractéristiques techniques de cette SU7 sont excitantes. À l'occasion du MWC 2024 qui vient d'ouvrir ses portes à Barcelone, Xiaomi a décidé d'exposer sa berline électrique. Bien entendu, nous nous sommes pressés d'aller la reluquer sous tous les angles.

Trônant en plein centre du stand de la marque, la SU7 accapare tous les regards avec sa robe bleu clair pimpante. Sous les éclairages du salon, la “watture” brille de milles feux. Sur le gigantesque coffre avant de 105 litres, on retrouve le logo Mi de la marque tandis que les optiques à l'allure résolument sportive courent sur une large partie des panneaux latéraux.

Notez que le constructeur a choisi de présenter la SU7 Max, la version haut de gamme de la berline. Les plus observateurs d'entre-vous remarqueront le nombre absolument effarant de capteurs installés sur la voiture. Sous les rétroviseurs, sur les panneaux latéraux avant et arrière, sans oublier l'imposant LiDAR sur la partie haute du pare-brise, les capteurs sont partout. De quoi témoigner une nouvelle fois des prétentions de la marque concernant la conduite autonome.

Si l'intérieur n'est pas encore visible pour les visiteurs, on peut toutefois apercevoir le fameux écran central de 16,1 pouces tout comme le tableau de bord rotatif de 7,1 pouces. Pour rappel, Xiaomi compte dans un premier temps lancer la SU7 sur le marché chinois avant de la proposer éventuellement sur d'autres territoires comme l'Europe et les Etats-Unis. Une chose est certaine pour l'instant, le design de la SU7 a de quoi séduire de nombreux utilisateurs, entre élégance, sportivité et modernité.