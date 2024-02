Mercedes améliore l’autonomie de sa berline électrique EQS et ajoute de nouvelles options

Mercedes-Benz donne un coup de jeune à sa berline électrique EQS pour 2025, avec quelques changements visant à améliorer son attrait sur le marché chinois, où elle a eu du mal à se vendre.

L'EQS, qui a fait ses débuts il y a quelques années, est le fleuron de la gamme électrique de Mercedes, mais elle a été critiquée pour son design extérieur fade et son manque d'espace pour la tête à l'arrière. Pour remédier à ce dernier problème, Mercedes introduit une nouvelle option appelée “sièges exécutifs”, qui offrira plus de confort et d'espace aux passagers arrière. Cette option, qui sera disponible à partir de juin 2025, comprendra probablement des sièges individuels avec davantage de possibilités de réglage et de commodités.

Ola Kallenius, PDG de Mercedes, a déclaré qu'il pouvait s'asseoir confortablement à l'arrière d'une EQS avec les sièges exécutifs, malgré son mètre quatre-vingt-dix. Toutefois, les sièges exécutifs ne modifieront pas la forme de l'EQS, dont la ligne de toit sportive réduit la hauteur de l'habitacle.

L’EQS de 2025 aura droit à quelques modifications

Une autre modification apportée par Mercedes à l'EQS est l'ajout d'une nouvelle calandre, qui permettra aux acheteurs de choisir entre un look plus traditionnel et un look plus moderne. La nouvelle calandre comportera l'emblème à trois étoiles sur le capot, comme sur la Classe S, tandis que la calandre actuelle aura l'étoile intégrée dans le panneau. Kallenius a expliqué que certains clients souhaitaient un look plus sportif, tandis que d'autres voulaient un look plus classique, et c'est pourquoi Mercedes proposera les deux. La nouvelle calandre sera également accompagnée de phares et de feux arrière révisés.

Enfin, notons surtout que l’EQS bénéficiera également d'une augmentation des performances et de l'autonomie, grâce à une batterie améliorée dotée d'une nouvelle chimie. Kallenius a déclaré que ces améliorations, ainsi que d'autres mesures, permettront d'accroître l'efficacité et l'autonomie de l'EQS, qui affiche déjà une portée de 566 km pour le modèle de base, l'EQS450+, doté d'un seul moteur développant 335 ch. L'EQS faceliftée pourrait également être plus puissante, mais aucun détail n'a encore été révélé.

La nouvelle EQS sera disponible à partir de juin 2025 en Europe, puis en Amérique du Nord plus tard dans l'année. Mercedes espère que ces changements rendront l'EQS plus attrayante et compétitive dans le segment des berlines électriques de luxe, où elle est confrontée à des rivales comme la Tesla Model S, la Lucid Air et l'Audi e-tron GT.