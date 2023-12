Xiaomi SU7 : sa première berline électrique est largement inspirée de la Porsche Taycan

Xiaomi vient de publier de nouvelles images de sa première berline électrique, la SU7, et celles-ci montrent bien que le fabricant chinois s’est inspiré de l’une des sportives électriques les plus populaires au monde.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la Xiaomi Car se baladait sur les routes chinoises, mais la plupart des prototypes repérés étaient dissimulés sous un camouflage. Nous avions bien eu droit à quelques images officielles il y a quelques semaines, mais Xiaomi vient désormais de dévoiler un meilleur aperçu de la SU7, sa première berline électrique.

La Xiaomi SU7 sera disponible en 3 modèles différents : le SU7, le SU7 Pro et le SU7 Max. Le design semble inspiré des voitures de sport de luxe, et plus particulièrement de l’une d’entre elle : la Porsche Taycan. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, la ressemblance est pour le moins frappante.

La Xiaomi SU7 va bientôt être commercialisée

Avec son design similaire à la Porsche Taycan, Xiaomi a donc opté pour une apparence agressive, avec un style fastback et des lignes fuyantes et racées. Elle devrait mesurer pas moins de 4997 mm x 1963 mm x 1455 mm, ce qui la rend légèrement plus longue qu’une Tesla Model 3, mais légèrement moins large.

Tout porte désormais à croire que la Xiaomi SU7 va arriver sur le marché d’ici quelques semaines seulement. Elle devrait être dans un premier temps commercialisée en Chine, et une sortie dans d’autres pays à l’avenir n’est pas à exclure. Evidemment, on imagine que Xiaomi aura déjà de nombreuses commandes à honorer dans son pays d’origine, et la production pourrait ne pas être assez importante pour permettre à la voiture d’être exportée.

Il reste maintenant à savoir à quelle date sera officiellement lancée la nouvelle Xiaomi SU7, et surtout à quel prix. On sait que sur les SU7 Pro et Max, le pack de batterie utilisée afficherait une capacité de 100 kWh et promettrait une autonomie de 800 km d'après le cycle d'homologation chinois, donc il faudrait s’attendre à un tarif plus proche d’une Tesla Model S pour ces versions les plus chères.