Android Auto : la mise à jour de l’interface est en cours de déploiement pour tous

La nouvelle refonte d'Android Auto qui a été présentée en avant-première lors de la Google I/O 2022 est finalement mise en œuvre à partir d'aujourd'hui, selon une annonce faite au CES 2023.

Depuis sa première apparition au début de l’année dernière puis son déploiement pour les testeurs à la fin de 2022, nous étions très impatients de découvrir la nouvelle interface utilisateur modernisée d’Android Auto. Cette nouvelle disposition avec différentes tuiles offre un avantage de taille : vous pouvez afficher plusieurs applications en même temps.

Désormais, les conducteurs n'auront plus à quitter la vue cartographique et à naviguer dans les menus et les paramètres pour mettre rapidement en pause une chanson ou voir un message. Après plusieurs mois d’attente, Google vient de profiter du salon CES 2023 pour dévoiler que la refonte de l’interface allait enfin être déployée pour tous.

La refonte d’Android Auto arrive bientôt dans vos voitures

Google a déclaré que la disposition avec un écran divisé est compatible avec toutes les voitures, de sorte qu'il peut se reconfigurer en fonction de l'écran de la voiture, qu'il soit en portrait, en paysage ou de toute autre taille et orientation. Cette nouvelle interface permet d'afficher plus d'activités à l'écran, et l'assistant Google est plus disponible que jamais, avec des suggestions contextuelles, des alertes, le partage facile d'éléments tels que les heures d'arrivée, et des suggestions rapides pour répondre à un message.

Google indique que la carte dominera le côté gauche de l'écran, où elle sera plus proche du conducteur, du moins sur les marchés où la conduite est à gauche. Sur la droite se trouve une grande tuile qui affiche le plus souvent la source audio, l'application ou le podcast en cours de lecture avec une grande illustration. À noter qu’une barre de progression est enfin disponible pour naviguer facilement dans votre contenu audio.

En plus de l'interface utilisateur rafraîchie, les appels WhatsApp arrivent dans Android Auto pour ceux qui ont des téléphones Pixel et Samsung, plus les téléphones Samsung et Xiaomi obtiendront bientôt le partage de clé de voiture numérique (comme les téléphones Pixel ont obtenu récemment). Si vous avez une voiture équipée d'Android Auto, vous devriez bientôt recevoir la mise à jour apportant la nouvelle interface, car elle a déjà commencé à être diffusée.