Le OnePlus 15 est officiel : à ce prix, difficile de faire plus complet

Comme prévu, OnePlus a officialisé son dernier porte-étendard. Nommé sobrement OnePlus 15, le smartphone embarque une belle fiche technique, un design élégant et surtout un prix agressif compte tenu des performances attendues. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce prétendant au titre de « flagship killer » de 2025.

Le rendez-vous était marqué d’une pierre blanche dans notre agenda : le 13 novembre 2025 est le jour de la sortie du OnePlus 15, le nouveau smartphone premium de la marque alternative d’Oppo. Un lancement mondial qui intervient à peine trois semaines après la commercialisation chinoise. Nous avons connu des délais beaucoup plus longs, même ces dernières années ! Il remplace le OnePlus 13 sorti en 2024.

Le OnePlus 15 n’est pas un inconnu. D’abord, OnePlus a largement évoqué ce produit depuis plus de deux mois. Cela a démarré avec l’officialisation de la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5 au centre de cette plate-forme. Ensuite, sa fiche technique complète a été dévoilée en Chine en octobre. Et celle-ci n’a pas beaucoup évolué avec l’arrivée de cette version internationale. En revanche, ce lancement est l’occasion d’apprendre quels sont les configurations et les prix qui seront pratiqués en Europe.

Le prix du OnePlus 15 recule de 50 euros, la bonne nouvelle !

Le OnePlus 15 est proposé à partir de 979 euros en version 256 Go. Le prix est une bonne surprise, puisque la marque nous avait habitué ces dernières année à une inflation tarifaire régulière. Cette année, OnePlus revoit ses prix à la baisse : le OnePlus 15 est donc 50 euros moins cher que son prédécesseur, quelle que soit la configuration. A titre de comparaison, hormis le très récent RedMagic 11 Pro, aucun smartphone avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 n’a été lancé sous la barre des 1000 euros. OnePlus retrouve donc une certaine agressivité. Voici les prix :

OnePlus 15 (12+256 Go) : 979 euros

OnePlus 15 (16+512 Go) : 1129 euros

La fiche technique du OnePlus 15 est hyper complète

Qu’avons nous pour ce tarif ? La fiche technique est assez riche, avec cet écran qui a déjà beaucoup fait parler de lui, et ne connait que très peu de points faibles. Voici les principaux éléments à connaitre :

Écran AMOLED LTPO Full HD+ 165 Hz de 6,8 pouces

de 6,8 pouces Protection en verre Corning Gorilla Glass Victus 2

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 ou 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 7300 mAh compatible charge filaire 120 watts et 50 watts sans fil

compatible charge filaire 120 watts et 50 watts sans fil Triple capteur photo 50 + 50 + 50 MP, zoom optique 3x, video 8K

Capteur selfie 32 MP sous l’écran

Compatible WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 1, NFC, 5G

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 16 et OxygenOS OS 16

Certification IP68/69

Côté design, le OnePlus 15 se rapproche un peu plus des us et coutumes d’Oppo et Realme, ces deux marques cousines, tendance qui avait déjà démarré avec le OnePlus 13T. Le OnePlus 15 adopte donc un module photo carré et déporté et non plus le module central et circulaire. Le chassis est en aluminium. Et les faces sont en verre minéral. Celui en façade est traité pour réduire au maximum les reflets, une bonne initiative. Le smartphone se décline en trois couleurs : noir, crème et violet. Enfin, côté logiciel, OnePlus allonge aussi la période de maintenance de son smartphone. Elle passe à 4 ans pour les mises à jour d’Android et à 6 ans pour les patchs de sécurité. Le OnePlus 15 est disponible dès aujourd’hui sur le site de la marque. Et très prochainement en test sur Phonandroid.