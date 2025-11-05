Le Xiaomi POCO M7 tombe à son prix le plus bas pour la période du Black Friday

Plusieurs mois après sa commercialisation, le POCO M7 bénéficie d'une belle offre avant l'arrivée du Black Friday. Proposé en deux versions, le smartphone Xiaomi peut en effet être obtenu à partir de 119 euros chez Amazon.

En ce moment, Amazon profite de la période du Black Friday pour faire baisser le prix du POCO M7. Disponible en trois coloris, le smartphone Xiaomi proposé dans sa version 6/128 Go est à 119 euros au lieu de 173 euros. Pour le modèle 8/256 Go, le téléphone est 20 euros plus cher, soit à 139 euros (au lieu de 193 euros).

Arrivé en France au cours de l'été 2025, le POCO M7 est équipé d'un écran DotDisplay de 6,9 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 × 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une densité de 374 ppp.

Le smartphone Xiaomi, compatible avec la 4G, dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 685, du système d'exploitation Xiaomi HyperOS 2 et d'une batterie de 7000 mAh avec la charge rapide à 33W.

De son côté, la partie photo/vidéo du téléphone est assurée par la présence d'un capteur principal de 50 MP et d'un capteur frontal de 8 MP dédié à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité du POCO M7 inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi, un capteur d'empreintes digitales latéral et le déverrouillage par reconnaissance faciale.