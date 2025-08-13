Offre spéciale : le pack Poco X7 Pro 512 Go + Poco Pad est à un prix fou !

Xiaomi offre presque 50% de réduction sur le pack Poco X7 Pro (12/512 Go) accompagné de la tablette Poco Pad. L'ensemble coûte moins cher que le prix habituel du smartphone seul.

En ce moment, sur le site de Xiaomi, pour tout achat d'au moins 299 €, la tablette Poco Pad est proposée à seulement 99,90 € au lieu de 301 €. Cette offre est cumulable avec les promotions en cours, permettant ainsi de profiter d’une réduction de 45% sur le pack Poco X7 Pro (12/512 Go) + Poco Pad.

336 € de réduction sur le Poco X7 Pro (12/512 Go) + Poco Pad, et plus encore

Le prix conseillé du Poco X7 Pro, dans sa version 12/512 Go est de 433 €, mais il est actuellement en promotion à 299 € sur le site de Xiaomi, soit le montant nécessaire pour profiter de la tablette Poco Pad à prix réduit.

Pour bénéficier de cette offre, il faut ajouter le smartphone au panier dans un premier temps. Ensuite, une fois dans le panier, ajoutez la tablette Poco Pad à 99,90 € au lieu de 301 € au niveau de la section « Acheter ensemble ». Les deux produits s’afficheront ainsi à 398,90 € au lieu de 734 €, ce qui correspond à une réduction d'environ 45%. Vous économisez ainsi 336 €. mais ce n'est pas tout.

En ce moment, Xiaomi propose des coupons spéciaux pour les membres de son programme de fidélité. Si vous achetez régulièrement sur le site de la marque, vous pouvez profiter de réductions supplémentaires sur le pack en échangeant des Mi Points contre des coupons de réduction :

5 € pour 100 Mi points

15 € pour 300 Mi points

30 € pour 600 Mi points

50 € pour 1000 Mi points

100 € pour 2000 Mi points

Pour rappel, le Poco X7 Pro est un smartphone performant, grâce à la puce Dimensity 8400-Ultra associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone dispose également d’un écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa batterie de 6000 mAh est compatible avec une charge rapide de 90W.

Quant à la Poco Pad, c'est une tablette performante, dotée d'un écran confortable de 12,1 pouces. Elle est proposée ici dans une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.